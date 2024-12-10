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جاد شويري ضيف حبر سري مع أسما إبراهيم - أخبار كلمتك

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جاد شويري ضيف حبر سري مع أسما إبراهيم - أخبار كلمتك

جاد شويري ضيف حبر سري مع أسما إبراهيم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:17 مساءً -  يحل النجم جاد شويري يومى الخميس والجمعة المقبلين، ضيفا ببرنامج «حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

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 وتذاع الحلقتين جاد شويري ببرنامج حبر سري  يومي 12و13 ديسمبر فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر فضائية القاهرة والناس.

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 وكانت كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن موعد عرض الموسم التاسع من برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس، وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة.

 

برنامج حبر سري الجزء التاسع 

 وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لـ كلمتك: “إن الموسم التاسع من برنامج حبري من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني لعام 2025، متمنية أن الجزء التاسع ينال إعجاب المشاهدين”.

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وأعلنت أسما إبراهيم عن وجود فقرات جديدة في الموسم الجديد من حبر سري، والذي تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والمجال الرياضي.

  من ناحية أخرى كانت قد علقت الإعلامية أسما إبراهيم على نجاح الموسم الثامن من برنامجها الحواري “حبر سري” في رمضان 2024، الذي استضافت خلاله عددًا من نجوم الوسط الفني وكرة القدم

 

نجاح حبر سري في رمضان

 وقالت أسما إبراهيم  لـ كلمتك: "الحمد لله التوفيق من عند ربنا بس متوقعة النجاح لأنه برنامج بقى ليه اسم والناس ارتبطت بيه الحمد الله".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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