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سقوط بشار الأسد يقود كندة علوش إلى صدارة التريند - أخبار كلمتك

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سقوط بشار الأسد يقود كندة علوش إلى صدارة التريند - أخبار كلمتك

سقوط بشار الأسد يقود كندة علوش إلى صدارة التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:17 مساءً -  

تصدرت الفنانة السورية كندة علوش مختلف محركات البحث وتريندات المنصات الرقمية في ظل احتفالها بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
 

احتفالات كندة علوش بسقوط بشار الأسد

 حرصت كندة علوش على الاحتفال بسقوط نظام الرئيس السوري  وفراره من دمشق وسيطرة قوات المعارضة على العاصمة السورية.. ووصفت بشار الأسد بالسرطان الذي شُفيت منه.

كذلك نشرت كندة علوش صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف وأرفقتها بتعليق: "صباح الفرح 8/12/2024 شايفين عيوني من الفرح"، فى إشارة منها لسعادتها برحيل بشار الأسد عقب سنوات طويلة من حكم سوريا.

فى سياق آخر.. تشارك ا كندة علوش في بطولة مسلسل “أعراض انسحاب” مع الفنان أمير كرارة، والمقرر أن يتم تصوير أحداثه خلال شهر نوفمبر المقبل.

مسلسل “أعراض انسحاب” من بطولة أمير كرارة وكندة علوش، وجارى حاليًا ترشيح الفنانين المقرر مشاركتهم في العمل، وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه على إحدي المنصات، ويتكون العمل من 10 حلقات فقط.

كندة تصدم جمهورها

وفي أكتوبر الماضي..كشفت الفنانة السورية كندة علوش عن مفاجأة صادمة لجمهورها، عندما أعلنت إصابتها بمرض السرطان.

وقالت “علوش” في مقابلة متلفزة إنها اكتشفت إصابتها بورم خبيث عقب إنجاب طفلها بتسعة أشهر، وخضعت خلال الفترة الماضية لعلاج مكثف، قبل أن تعلن من جديد عن تعافيها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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