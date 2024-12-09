مشاهير العرب - ملتقى السرد العربي يعلن عن تشكيل لجانه الجديدة.. الصباغ للفنون التشكيلية وشرقاوي حافظ للترجمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:55 مساءً - أعلن الدكتور حسام عقل رئيس مجلس إدارة ملتقى السرد العربي التشكيل النهائي للجان ملتقى السرد العربي لعام 2025.

ووفقا للقرار رقم 153 الذي أصدره مجلس إدارة الملتقى، تتكون اللجان من:

الشاعر والمترجم والناقد شرقاوي حافظ، مقررًا للجنة الترجمة، الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير محمد الصباغ، مقررا للجنة الفن التشكيلي، المحلل الاستراتيجي والإعلامي الدكتور محمد جاد الزغبي، مقررا للجنة الدراسات الاستراتيجية.

أما لجنة أدب الخيال العلمي فتقرر أن يكون الروائي هشام فياض مقررا لها، والروائي محمد المسلمي، مقررا للجنة التاريخ والتوثيق، الشاعر والقانوني الدكتور منصور عبد الغفار، مقررا للجنة القانون، وأخيرا تقرر أن يتولى الدكتور أمير الشبل مهام لجنة المسرح والنشاط المسرحي.

ملتقى السرد العربي هو كيان مؤسسي عملاق، بحسب وصف الدكتور حسام عقل، الذي قال إن الكيان يعمل دوما بفلسفة الفريق وروح العائلة الواحدة المتلاحمة، معتبرًا أنه الكيان الثقافي المدني الأول في مصر.

ووعد عقل بالمزيد من المفاجآت، مرحبا بكل صاحب قلم في بيته الثقافي الأول، الذي يفتح أبوابه له، من أجل حرف يبني الأوطان، حسب وصفه.

من جانبه أعلن الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير محمد الصباغ عن سعادته باختياره مقررا عاما للجنة التشكيل بملتقى السرد العربي، واعدًا بمفاجآت تسهم في تعزيز وضع الفن التشكيلي كأداة جمالية ثقافية تعبر عن قضايا المجتمع وتدفعه للأمام.

الصباغ هو واحد من أبرز رسامي الكاريكاتير والفنانين التشكيليين في مصر، وقد نظم عددا من المعارض في مصر وعدد من دول العالم، وحصل على عدد من الجوائز، آخرها جائزة الصحافة المصرية.

شارك الصباغ في العديد من المعارض الدولية باليابان والمغرب وتونس وسوريا وإيطاليا وملتقى قفصة الدولي للكاريكاتير بتونس، وملتقى الكاريكاتير الإفريقي بالمغرب.

وللصباغ لوحات تدعو للسلام في متحفي هيروشيما وميتروبوليتان، باليابان، جرى تكريمه في عدد من المحافل الدولية.

حصل الصباغ على جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هيروشيما اليابانية للسلام، وجرى تكريمه من جمعية الفنون الجميلة في معرض كاريكاتير الثورة، متحف سعد زغلول، المجلس الوطني للشباب في مصر، مجلس علماء مصر لمكافحة الإرهاب، مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان، والعديد التكريمات المحلية والدولية.