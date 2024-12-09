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مسلسل وتر حساس الحلقة 32، ليلى تصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتلها - أخبار كلمتك

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مسلسل وتر حساس الحلقة 32، ليلى تصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتلها - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 32، ليلى تصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتلها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:54 مساءً - مسلسل وتر حساس الحلقة ٣٢ ، شهد مسلسل وتر حساس الحلقة 32 مفاجأة في اعتراف مازن بقتل ليلى، حيث إنه حول القضية لأزمة شرف، موضحًا أنه أقدم على فعلته من منطلق الغيرة وأنه لم يتحمل رؤية زوجته مع عبد الرحمن في غرفة النوم.

وحينما تتلقى سلمى خبر أن مازن هو قاتل ليلى وأنه يتهم شقيقتها الراحلة في شرفها يجن جنونها وترفض الفكرة، كما أنها تدخل في مشاجرة مع كاميليا، وشعرت سلمى ورشيد أن كاميليا وراء تشويه سمعة ليلى، وأوصت سلمي زوج خالتها أن يكون بجانبها وأن يقف مع الحق.

 

دفن ليلى وانهيار شقيقتها سلمى

وخلال مسلسل وتر حساس الحلقة 32 يتم تشييع جثمان ليلى وتدخل شقيقتها سلمى بانهيار حتى إنها ترغب في الذهاب معها في القبر، ولكن داليا تمنعها وتحاول أن تتماسك لتتحكم في شقيقتها، بينما تواصل الشرطة التحقيق في القضية، كما أن طليقة عبد الرحمن تثبت تهمة الخيانة على كل من ليلى وعبد الرحمن.

 

ليلى تتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مسلسل وتر حساس الحلقة 32

وتختتم الحلقة أحداثها برشيد وهو يخبر سلمى أن شقيقتها ليلى أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر الكثيرون أنها خائنة وأن القضية في الأول والأخير قضية شرف.

 

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أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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