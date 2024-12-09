أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة 22، القبض على مختار السيوفي ونهاية صادمة لهيثم - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة 22، القبض على مختار السيوفي ونهاية صادمة لهيثم - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد العمومية العادية لاتحاد الكرة لاعتماد انتخاب قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد العمومية العادية لاتحاد الكرة لاعتماد انتخاب قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

مش هم دول، تصريح مثير لنجم الأهلي عن ضم عبد القادر وتريزيجيه ومصطفى محمد لقائمة الأحمر بمونديال الأندية - أخبار كلمتك

مش هم دول، تصريح مثير لنجم الأهلي عن ضم عبد القادر وتريزيجيه ومصطفى محمد لقائمة الأحمر بمونديال الأندية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعضهن ينتظرن مولوده 2025.. عام 2024 شهد حمل عدد من النجمات أبرزهن ريم سامي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعضهن ينتظرن مولوده 2025.. عام 2024 شهد حمل عدد من النجمات أبرزهن ريم سامي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعضهن ينتظرن مولوده 2025.. عام 2024 شهد حمل عدد من النجمات أبرزهن ريم سامي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:36 مساءً - كشف عدد من النجمات خلال عام 2024 عن انتظارهن لـ مولودهن، من بينهن من ينتظر مولوده الأول، وكان آخرهن الفنانة ريم سامي والتي ظهرت على الريد كاربت في أحد المهرجانات ببطن بارز وأعلنت عن حملها.

كما كشفت الفنانة كارمن سليمان خلال الأيام الماضية عن حملها في مولودها الثاني، من زوجها مصطفى جاد، ونشرت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور من جلسة تصوير مع زوجها مصطفى جاد، وعلقت قائلة: «الحمد لله، أسرتنا هتكبر».

كارمن سليمان

وكان قد سبقهن الفنانة سلمى أبو ضيف التي حرصت على مشاركة جمهورها تفاصيل حملها منذ الشهور الأولى، وذلك من خلال جلسات تصوير تخضع لها وتشاركها مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام.

سلمى أبو ضيف
كارمن بصيبص

وأيضا الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص التي شاركت متابعيها وجمهورها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي صور من جلسة تصوير ظهرت خلالها ببطن كبير، معلنة من خلالها عن انتظار مولودها الأول بعد سنوات من الزواج.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق