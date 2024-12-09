مشاهير العرب - بعضهن ينتظرن مولوده 2025.. عام 2024 شهد حمل عدد من النجمات أبرزهن ريم سامي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:36 مساءً - كشف عدد من النجمات خلال عام 2024 عن انتظارهن لـ مولودهن، من بينهن من ينتظر مولوده الأول، وكان آخرهن الفنانة ريم سامي والتي ظهرت على الريد كاربت في أحد المهرجانات ببطن بارز وأعلنت عن حملها.

كما كشفت الفنانة كارمن سليمان خلال الأيام الماضية عن حملها في مولودها الثاني، من زوجها مصطفى جاد، ونشرت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور من جلسة تصوير مع زوجها مصطفى جاد، وعلقت قائلة: «الحمد لله، أسرتنا هتكبر».

وكان قد سبقهن الفنانة سلمى أبو ضيف التي حرصت على مشاركة جمهورها تفاصيل حملها منذ الشهور الأولى، وذلك من خلال جلسات تصوير تخضع لها وتشاركها مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام.

وأيضا الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص التي شاركت متابعيها وجمهورها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي صور من جلسة تصوير ظهرت خلالها ببطن كبير، معلنة من خلالها عن انتظار مولودها الأول بعد سنوات من الزواج.