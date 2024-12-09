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مشاهير العرب - نانسي عجرم تشارك صور لها من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نانسي عجرم تشارك صور لها من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نانسي عجرم تشارك صور لها من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:16 مساءً - شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها وجمهورها عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور لها خلال حضورها سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1.

وكان من بين الصور التي نشرتها نانسي عجرم صور لها برفقة الفنان تامر حسني والفنان بوراك أوزجفيت، ولقد شهدت فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 حضور العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي أبرزهم: ياسمين صبري، براد بيت، بلقيس فتحي، بوراك أوزجيفيت، فهرية أفجين، إيفا لونجوريا، جيسون ستاثام، جاريد ليتو، أوما ثورمان، ماري جي بلايج، أمينة خليل.

آخر أعمال نانسي عجرم

مؤخرا طرحت الفنانة نانسي عجرم، أغنية «مقسوم»، وهي من كلمات تامر مهدي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس بوي، وهى ثاني أغنية طرحتها نانسي عجرم من فيلم «مقسوم»، حيث طرحت أول أغنية من الفيلم بعنوان «قلبي يا محتاس».

ويشار أن المطربة نانسي عجرم، حققت نجاحا كبيرا بعد طرح أغنيتها «قلبي يا محتاس»، الأغنية الدعائية لفيلم «مقسوم»، وبلغ عدد المشاهدات في أسبوعين 2.6 مليون مشاهدة، على يوتيوب.

ضم فيلم «مقسوم عدد من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوي، وشيرين رضا، سما إبراهيم، ومعهم مجموعة من الفنانين الشباب سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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