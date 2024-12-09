ارتجاج بالمخ، ياسمين رئيس تكشف عن موقف محرج لها مع أسماء جلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - قالت الفنانة ياسمين رئيس:"صعوبة فيلم الفستان الأبيض إن الأحداث كلها بتحدث في يوم بليلة، إلى جانب تصويره المشاهد كلها بالشارع، وقعدنا سنة كاملة في التصوير بنفس الفستان، وكنت قلقانة نقف خوفا من زيادة الوزن، ابتدينا بلبس صيفي والشتاء دخل علينا وفي يوم اضطريت إننا نلبس هدوم زيادة من تحت علشان منتجمدش انا واسماء جلال".

صعوبة مشاهد فيلم الفستان الأبيض

ولفتت خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، بقناة “دي ام سي”:"فيلم الفستان الأبيض، كنا ماشيين في وسط البلد أنا واسماء جلال، والناس اخدت بالها مننا، خاصة اننا كنا رايحين جايين وده كان مشهد صعب لإن ممكن يحصل تجمع والناس كانت بتطاردنا، ومن المشاهد الصعبة واحنا بنسرق الفستان".

اصابة ياسمين رئيس وأسماء جلال

وأكدت ياسمين رئيس:"في وسط البلد جالي شبه ارتجاج في المخ في أحد المشاهد لما اتزحلقت ووقعت انا واسماء جلال، أنا وقعت على عربية واسماء جلال اتخبطت في ركبتها، وجابولي دكتور كشف عليا وكان لازم أكمل تصوير".



وأشارت إلى أن أحمد خالد صالح ممثل اكتشاف كممثل وإنسان، ومن غير ما يعمل مجهود وبدون فزلكة بيلبس الشخصية وده لاحظته في فيلم الفستان الأبيض.

كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه

وأشارت:"فيلم الهنا اللي انا فيه، كواليسه كانت غريبة مع دنيا الشربيني، عملت حالة وتيجي تصحيني اثناء التصوير فقولها تقول لي تعبانة ايه انتي نايمة 8 ساعات، وأصحى الاقيها مهيبرة ومشغلة رضا البحراوي، كواليس الفيلم كانت حلوة وحسيت اننا لازم نتجمع اكتر من كده، وكريم محمود عبد العزيز من غير ما يعمل حاجة كان بيضحكنا".

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