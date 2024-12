قبل أسبوع من عرضه، ترشيح Squid Game كـ “أفضل مسلسل” بجوائز الـ Golden Globes - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - رشح القائمون على حفل توزيع جوائز الـ Golden Globes الجزء الثاني من Squid Game لجائزة “أفضل مسلسل”، والذي من المقرر إقامته في 5 يناير المقبل.

والمسلسل أثار دهشة معجبي الدراما حول العالم لكون المسلسل المرتقب لم يعرض بعد على عكس الأعمال الاربع أعمال الأخري، فمن المقرر عرض الموسم الثاني لمسلسل Squid Game القادم يوم 26 ديسمبر.

الأعمال المرشحة لجوائز الـ Golden Globes لعام 2025

ورشح مع المسلسل الكوري الأكثر ترقبًا مسلسلات في فئة أفضل مسلسل: ( The Day of the Jackal - The Diplomat - Mr. & Mrs. Smith - Shogun - Slow Horses.)

ومن الجدير بالذكر إن ترشيح مشاريع الأفلام لجوائز الجولدن جلوب التي لم يتم إصدارها للجمهور بعد ليس بالأمر غير الجديد، حيث تم ترشيح العرض الكوميدي الخاص لجيمي فوكس What Had Happened Was، والذي تم عرضه يوم الثلاثاء، لكن ترشيح فيلم لم يتم إصداره بعد لجوائز الجولدن جلوب يحدث في الغالب مع الأفلام وليس المسلسلات التلفزيونية.

طرح البوسترات الرسمية للجزء الثاني من Squid Game

وطرحت شبكة NETFLIX عن البوستر الشخصي لكل من الممثل Lee Byung Hun والممثل Wi Ha Joon تحت عنوان "أخ ضد أخ".

شخصية لعبة الحبار تثير الجدل

وسبق وكشفت شبكة NETFLIX عن قصص اللاعبين المشاركين في الموسم الثاني من مسلسل Squid Game.

وتسبب الكشف عن شخصيات الجزء الثاني من المسلسل الكوري الأكثر ترقبًا لهذا العام، في ردود فعل مختلفة ومتباينة، وبالتحديد حول شخصية الممثل Park Sung Hoon والذي يلعب Hyeon Ju، صاحب الرقم 120 وهو شخص متحول جنسيًا يبحث عن المال لإجراء عملية جراحية لتغيير جنسه.

لاقت هذه الشخصية آراء سلبية من الجهتين سواء في الغرب أو الشرق، حيث ترفض معظم المجتمعات الشرقية التدخلات العديدة من الشركة الأمريكية NETFLIX في المسلسلات الكورية بالتحديد والتي أصبحت تدخل إلى كل منزل في العالم تقريبًا بعد موجة “هاليو”، لتضفي بعض من الأفكار الغربية إلى الدول والمجتمعات التي لا تتقبلها أو تعترف بها.

بينما رأى الجانب الغربي أنهم كانوا من الأفضل أن تحضر نتفليكس ممثلًا متحولًا جنسيًّا بحق، وذلك حتى تحقق العدالة والشمول من وجهة نظرهم.

وقال الممثل Park Sung Hoon والذي يؤدي دور المتحول جنسيًّا: "إنها شخصية تظهر القوة والعزيمة والقيادة أكثر من أي شخص آخر، وتتغلب على الأحكام المسبقة المختلفة وتظهر جوانب عظيمة".

