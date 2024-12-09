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ياسمين رئيس تكشف عن عادة سلبية عانت منها وتسببت لها بآلام ومشكلات بالدماغ - أخبار كلمتك

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ياسمين رئيس تكشف عن عادة سلبية عانت منها وتسببت لها بآلام ومشكلات بالدماغ - أخبار كلمتك

ياسمين رئيس تكشف عن عادة سلبية عانت منها وتسببت لها بآلام ومشكلات بالدماغ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:55 مساءً - قالت الفنانة ياسمين رئيس: إن شخصية لقاء في مسلسل رقم سري، تشبهني كثيرا لا سيما في العند والعصبية"، لافتة إلى أنها كانت شخصية عصبية للغاية في الماضي، حتى تعرضت لمشكلات وآلام في الدماغ وقتها تخلت عن تلك العادة السلبية.

معاناة ياسمين رئيس من العصبية 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، بقناة “دي ام سي”:"أنا بطلت عصبية لأني تعبت وحسيت إن جسمي هيتأثر بشكل سلبي، في إحدي المرات حصل لي حاجة في دماغي بسبب العصبية والضغط فقررت إني أتحلى بالبرود".

مرض والدة ياسمين رئيس

وتابعت: ياسمين رئيس:"خلال فترة الكورونا كانت أمي مريضة وهذا أثر عليا بطريقة معينة وكنت عصبية للغاية، فتعلمت درس إني أحط اعصابي في تلاجة وجهازي العصبي دلوقتي ميستحملش العصبية".

واستكملت:"زمان لو كنت أشوف حد بيضايق آخر كنت أتعصب، وفي حقيقة الأمر عنفوان الشباب كان بيخليني دايما عايزة إن كل حاجة تتعدل بس العصبية بتاعتي عمرها ما نالت من إبني".

شخصية ياسمين رئيس في مسلسل رقم سري

وتابعت:"شخصيتي في مسلسل رقم سري2024، معقدة ومركبة، وكنت خايفة أعمل 30 حلقة برة الموسم الرمضاني، ولكن العمل لما يكون حلو وجذاب بيعطي دعم ومساندة، أنا في الأول مكنتش متوقعة النجاح وكنت قلقانة بس لما الحلقات بدأت تتعرض فرحت وكنت مستمتعة بدوري، وأحس مشاهدي وأنا اتحلى بالبرود وأقوم باستفزاز الاَخر". 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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