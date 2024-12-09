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الأربعاء، انطلاق فعاليات الدورة 35 لصالون الشباب للفنون التشكيلية "استلهام" - أخبار كلمتك

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الأربعاء، انطلاق فعاليات الدورة 35 لصالون الشباب للفنون التشكيلية "استلهام" - أخبار كلمتك

الأربعاء، انطلاق فعاليات الدورة 35 لصالون الشباب للفنون التشكيلية "استلهام" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:55 مساءً - تنطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من صالون الشباب تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بقصر الفنون، بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان عمر طوسون القوميسير العام ولفيف من أساتذة الفنون والتشكيليين.

 

صالون الشباب 

يعد صالون الشباب أحد أهم الأحداث القومية التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية بشكل سنوي، ومعني بتقديم شباب الفنانين حتى سن 35 عام، ويشارك في هذه الدورة المرتقبة التي ستنطلق تحت عنوان "استلهام" 238 فنانًا في مجالات التصوير، النحت، الرسم، الحفر، الخزف، والفنون الرقمية. والتجهيز في الفراغ والأداء الحركي.

قانوش: صالون الشباب هذا العام يبحث عن التجديد والمفاجأة

وصرح الدكتور وليد قانوش صالون الشباب هذا العام تحت عنوان (استلهام) يبحث عن التجديد والمفاجأة التي طالما قدمها لنا شباب الفنانين على مدار دوارته لاسيما في بداياته واستطاعوا أن يقدموا أنفسهم بكل جرأة وتمرد كنجوم واعدة أصبحوا اليوم من كبار الفنان الفاعلين والمؤثرين في المشهد التشكيلي القومي وحتى على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف قانوش: "ننتظر سنويًا بهذا الشغف إنطلاق كل دورة جديدة نحمل طاقات الأمل لاكتشاف مواهب واعدة أصرت على إطلاق الأفكار والخيال بعيدًا عن مساحات التشابه، وهذا في الأصل ما قام من أجله الصالون وجعل وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية حريصين على تنظيمه وتقديمه في أفضل صورة ممكنة تليق بهذا الهدف وأهميته في ضخ دماء جديدة قادرة حمل الراية والإنصهار في منظومة التأثير اللازم للفوة مصر الناعمة".

هذا ويستمر بنجاح للعام الثاني على التوالي التعاون المثمر الذي سنه قطاع الفنون التشكيلية مع عدد من الجالريهات الخاصة في تقديم جائزة إقتناء تشجيعية لبعض المواهب من أصحاب الأعمال المتميزة تعلن مع الإعلان الرسمي عن جوائز الدورة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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