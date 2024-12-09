مشاهير العرب - أشرف زكي أبرز الحضور بعزاء زوج بدرية طلبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء المخرج المسرحي مصطفى سالم زوج الفنانة بدرية طلبة، الذي أقيم اليوم في إحدى قاعات مسجد المنارة في مدينة الإسكندرية.

وكان من أبرز الحضور في عزاء المخرج المسرحي مصطفى سالم زوج بدرية طلبة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان منير مكرم، وآخرين من الفنانين ورموز الفن.

وفي سياق متصل حددت الفنانة بدرية طلبة يوم الأربعاء لإقامة عزاء آخر لزوجها بالقاهرة، ويأتي ذلك بعد إقامتها للعزاء الأول اليوم بمدينة الإسكندرية حيث مسقط رأسه.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، ولا نقول إلا ما يرضي الله، للأهالي والأصدقاء فالإسكندرية العزاء اليوم دار مناسبات المنارة - الشاطبي».

وأضافت: «حتى لا نشق على أحد، الأهالي والأصدقاء في القاهرة العزاء يوم الأربعاء مسجد الشرطة الشيخ زايد، لا أرانا الله مكروها في أحد، والبقاء لله».

وفاة زوج بدرية طلبة

وكانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت عن وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح يوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك».

وقالت بدرية طلبة: «أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول ما أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة».

وكانت الفنانة بدرية طلبة في رحلة إلى باريس، وعلى الفور قطعت الرحلة وعادت إلى مصر بعد علمها بوفاة زوجها، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وقالت الفنانة بدرية طلبة، في وقت سابق إن المخرج والمؤلف مصطفى سالم «أبو بناتها» هو من اكتشفها فنيا وقدمها للجمهور، وكان دائم الدعم والتوجيه لها لتصل إلى الشهرة الفنية التي تليق بها من وجهة نظرة.

من هو المخرج المسرحي مصطفى سالم زوج بدرية طلبة؟

- مصطفى سالم هو مخرج ومؤلف مسرحي.

- المخرج المسرحي مصطفى سالم هو زوج الفنانة بدرية طلبة.

- مصطفى سالم من المخرجين المسرحيين الذين شاركوا بالكثير من الأعمال الفنية.

- المخرج مصطفى سالم تزوج بدرية طلبة وهي في سن الـ 18 عاما.

- من أبرز أعمال المخرج مصطفى سالم «مسرحية عيال تجنن، برج الأبجدية الجزء الثاني، انا ومراتي ومونيكا، واللي عايز يجيني».