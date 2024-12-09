مشاهير العرب - موعد حفل الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:11 مساءً - تنظم دار الأوبرا المصرية بمدينة الإسكندرية، حفلًا للموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته الموسيقية، وذلك تحت رئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وحددت دار الأوبر يوم الخميس المقبل لإقامة حفل الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم على مسرح سيد درويش، وذلك في تمام الساعة الـ 8 مساء.

أبرز المعلومات عن الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم

يُذكر أن الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقى، وعند اكتشاف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين، وبدأ العزف على آلة الأكورديون ثم اختار آلة البيانو، والتحق بمعهد ناصر للموسيقى العربية وبجامعة القاهرة، وشارك في المسابقات المتخصصة على مدى سنوات الجامعة، وحصل على جوائز عديدة، وبعد تخرجه أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به، وعمل على إعادة توزيع الأعمال الغنائية النادرة، ويصاحب الفنان مدحت صالح في جميع حفلاته، وتم تكريمه في عدة مهرجانات، منها مهرجان