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مشاهير العرب - مع بدء تصويره.. تعرف على أبطال وصناع مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مع بدء تصويره.. تعرف على أبطال وصناع مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مع بدء تصويره.. تعرف على أبطال وصناع مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:11 مساءً - انطلق تصوير مسلسل «الحلانجي» استعدادا لعرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025، وذلك حسبما أعلن الفنان محمد رجب عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتب محمد رجب: «بسم الله توكلنا علي الله.. مسلسل الحلانجي رمضان 2025 إنتاج أستاذ ممدوح شاهين، تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام».

مسلسل الحلانجي من بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: «أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري»، والعمل من تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام.

آخر أعمال الفنان محمد رجب

كان آخر أعمال الفنان محمد رجب مشاركته في كضيف شرف بـ مسلسل الحشاشين لـ الفنان كريم عبد العزيز، وعرض العمل ضمن مسلسلات رمضان 2025 محققا نجاح فني وجماهيري كبير.

وضم مسلسل الحشاشين بجانب كريم عبد العزيز، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم نضال الشافعي، نور إيهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، ياسر علي ماهر، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

ودارت أحداث مسلسل «الحشاشين» في اطار درامي تاريخي، حول حسن الصباح، زعيم الحشاشين ويجسد شخصيته كريم عبد العزيز، الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيدا عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها «قلعة الموت»، حيث ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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