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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

يسرا ومي عمر تشاركان بندوة محمد سامي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

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يسرا ومي عمر تشاركان بندوة محمد سامي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

يسرا ومي عمر تشاركان بندوة محمد سامي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - نظم  مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، اليوم، جلسة حوارية للمخرج محمد سامي، تحدث خلالها عن مشواره الفني.

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وحرصت على حضور الندوة الفنانة يسرا، وزوجته الفنانة مي عمر، وعدد من ضيوف ونجوم المهرجان.

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حديث محمد سامي

وأكد محمد سامي خلال جلسته الحوارية بمهرجان البحر الأحمر، أنه يسعى دائما في كتابته للمسلسلات بأن  يشعر الجمهور بكل ما هو داخل العمل، مشيرا إلى أن الدراما التليفزيونية تتميز بالقرب من الجمهور. 

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وتحدث محمد سامي عن رأيه في المنافسة بين الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، وقال:" المنافسة الرمضانية من الممكن أن تشهد مسلسلا جيدا، ولكنه لم يحقق النجاح المطلوب، ولكنه إذا عرض خارج سباق رمضان ينجح. 

وكشف “سامي” خلال الجلسة عن سر كتابته لأعماله بجانب الإخراج، متابعا: لما بلاقي كتاب السيناريو بقعد اكتب لهم وأعدل لهم وأضيف لهم وفي الآخر يعترضوا وكمان بيخافوا يتقال عليهم المخرج كتب لهم بيبقى عندهم عدم ثقة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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