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مشاهير العرب - بسمة بوسيل: عائلتي كانت تستحق التضحية من أجلها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بسمة بوسيل: عائلتي كانت تستحق التضحية من أجلها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بسمة بوسيل: عائلتي كانت تستحق التضحية من أجلها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - كشفت الفنانة بسمة بوسيل العديد من الأمور حول حياتها الفنية والشخصية، وتحدثت عن سبب بعدها عن الساحة الفنية قبل أن تنفصل عن الفنان تامر حسني والد أبنائها.

وأوضحت بوسيل في تصريحات تلفزيونية «لم يكن من المناسب أن أغني وأنا متزوجة، لكنني عدت للغناء بعد الطلاق مضيفة: عائلتي وأطفالي هم أهم شيء في حياتي وكل ما مضى كان يستحق التضحيات التي قدمتها.. فكرة «استراحة المحارب» غير دقيقة فأنا عدت للفن من منطلق حبي الحقيقي للغناء.

وتابعت: «منذ صغري كنت أعلم أن العائلة تأتي أولاً، وعندما كبرت قدمت كل ما بوسعي للحفاظ على العلاقة، ولكن عندما لم تنجح، مضيت قدمًا مع الحياة لم أستسلم للحزن، بل بحثت عما أريده وقررت العودة للغناء، مؤكدة على أنها قدمت العديد من التضحيات إلى عائلتها ولكنها تؤمن أن الزواج والطلاق كلاهما نصيب.

وأكدت بسمة بوسيل على طيب العلاقة بينها وبين تامر حسني بعد طلاق موضحا أنه دائما مصدر دعم لها قائلة: «تامر دائمًا داعم لي، ولو أعجبتني أغنية واشتريتها، أتواصل معه للأخذ برأيه، كما أن مهندسي الصوت الذين أتعامل معهم هم نفسهم الذين يتعامل معهم، أنا الآن أركز بشكل كبير على الغناء، وأرغب في تقديم فن يلامس الناس ويعبر عما أريد قوله».

آخر أعمال بسمة بوسيل

مؤخرا طرحت بسمة بوسيل عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية عدد من الأغاني الناجحة، منها «قادرين ياحب»، والأغنية من كلمات سارة سعيد وألحان عمر صفا وتوزيع سامر أبو طالب، وتولى هندسة الصوت مصطفى رؤوف.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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