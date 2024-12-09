مشاهير العرب - بعد النجاح الذي حققه بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.. قصة وأبطال فيلم «عبده وسنية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:43 مساءً - شهد عرض فيلم «عبده وسنية» اليوم على هامش فعاليات الدورة الـ 4 من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الممتدة فعالياته حتى يوم 14 ديسمبر الجاري، حضور جماهيري كبير حيث رفع العرض شعار كامل العدد.

ودارت أحداث الفيلم في أقل من دقيقتين حول الزوجين عبده وسنية، المزارعان المصريان، بعد أن تركا حياتهم القروية البسيطة وتوجها للعيش في مدينة نيويورك بدون إجادة اللغة الإنجليزية أو أي معرفة بطبيعة الحياة الأميركية، بالإضافة إلى كونهما أميان، ولكنهم يتحديان المستحيل لإيجاد علاج لمشكلة العقم لديهما، وتتصاعد الأحداث ويواجهان العديد من التحديات في تلك المدينة سريعة الحركة بسبب سذاجتهما، ولكن رغبتهم في البقاء على قيد الحياة تأخذهما من التشرد إلى أعمال المطاعم والمطابخ العالمية.

ضم فيلم «عبده وسنية» عدد من الفنانين أبرزهم عمر بكري، وإنجي الجمال، وروجر هندريكس سيمون، ومارلين فيلافان، وأحمد خالد، وهيثم نور، وكاتارين ماكليود وجاي ليمونير، والعمل من تأليف وإخراج عمر بكري، ومدير التصوير فيسنتي روكساس، ومونتاج صلاح أنور وعمر بكري، وإشراف فني وديكور نهال فاروق ومحمد ميخا، ومنتج فني جاسل مارتينو، وتصميم الأزياء يانليسا رافرتي ونيرمين سعيد، وموسيقى تصويرية اليكساندر ازاريا، ومن إنتاج محمد حفظي.

يذكر أن فيلم «عبده وسنية» هو أول فيلم صامت معاصر في المنطقة، متعدد الثقافات فريد من نوعه، وفهو عبارة عن أوبرا صامتة ذات مقطوعة موسيقية شرق أوسطية غربية كاملة التكوين تعكس بعض الحقائق الوحشية التي تعيشها أقلية مهاجرة لا صوت لها تشكل طبقة غير مرئية من المجتمع الأمريكي. وهو أيضًا قصيدة بصرية عن عالم تقليدي قديم يفسح المجال ببطء للتقدم التكنولوجي والعولمة.

أبرز أفلام الدورة الـ 4 لمهرجان البحر الأحمر

وفي وقت سابق أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قائمة أبرز أفلام الدورة الـ 4 للمهرجان، ومن المقرر أن تعرض ضمن برنامجي «رؤى البحر الأحمر» و«مسلسلات البحر الأحمر»، والتي تضم أفلام سعودية وأخرى عربية وعالمية.

وجاء برنامج «رؤى البحر الأحمر» لهذا العام يضم 5 أفلام متنوعة، أبرزهم فيلم «عثمان في الفاتيكان»، إخراج ياسر بن غانم، إضافة لفيلم «الروشان»، إخراج محمد أوس، فيلم «عندما يشرق النور»، إخراج ريان البشري، فيلم «كيموكازي»، إخراج عبد الرحمن البطاوي، فيلم «يلا باركور» إخراج عريب زعيتر، ويهدف هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على صناع الأفلام المبدعين وأعمالهم السينمائية المبتكرة داخل المملكة العربية السعودية.

بينما من أبرز الأعمال الفنية المقرر عرضها ضمن برنامج مسلسلات البحر الأحمر، كل من: «حكايات على ضفاف البوسفور»، وهو من إخراج زينة صفير وإعداد بيسان طي، وإنتاج كل من لبنان، مصر، تركيا، «قطار الأشباح» وهو من إخراج سي وونغ تاك، وإنتاج كوريا الجنوبية، «زورو»، وهو من إخراج جان بابتيست ساوريل، إنتاج بلجيكا وفرنسا.