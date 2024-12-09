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تامر حسني ونانسي عجرم في حفل مشترك ليلة رأس السنة بدبي - أخبار كلمتك

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تامر حسني ونانسي عجرم في حفل مشترك ليلة رأس السنة بدبي - أخبار كلمتك

تامر حسني ونانسي عجرم في حفل مشترك ليلة رأس السنة بدبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - يحيي الفنان تامر حسني والفنانة اللبنانية  نانسي عجرم حفل ليلة رأس السنة الجديدة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقام الحفل تحت تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وتطرح الشركة تذاكر الحفل قريبا عبر موقعها الالكتروني.

وأحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا حفل مصمم الأزياء إيلي صعب بالسعودية وبدأت فقرتها بأغنية حبيبي تيجي نتبسط وسط تفاعل من الحضور.

 

شائعة انفصال نانسي عجرم

وفي وقت سابق كانت الفنانة نانسي عجرم حرصت على الرد على شائعة انفصالها التي انتشرت مؤخرًا.

ونشرت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها، خلال تواجدها بأحد جبال لبنان، لتؤكد للجميع أن ما تم تداوله مؤخرًا حول طلاقها ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

نانسي عجرم وزوجها

وانهالت التعليقات على صورة نانسي من متابعيها ومحبيها، الذين تمنوا لها حياة سعيدة وهادئة مع زوجها وبناتها، إلا أن نانسي لم تهتم بالرد أو التعليق واكتفت بنشر الصورة فقط، التي جمعت آلاف الإعجابات.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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