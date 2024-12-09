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مايا دياب: مشاهد فتح السجون وخروج السجناء في سوريا مبكية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:58 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على المشهد السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وكتبت مايا دياب في تدوينة لها عبر حسابها على إكس: “مشاهد فتح السجون وخروج السجناء منها مبكية، مشاهد محاولات فتح سجن #صيدنايا_المسلخ_البشري  تفرط القلب”.

أضافت: “والمدمي أكثر هي مشاهد السجينات وقصصهن عن سبب الاعتقال وعن أنهنّ دخلن فتيات صغيرات واليوم يخرجن معذبات مغتصبات ولديهن أطفال ولدوا في السجن لا يُعرف آباؤهم، في أي زمنٍ نحن؟ يا ريت لو بقدر أعطي غمرة لكل سجين وسجينة وحفنة حبّ لإعادة إعمار مشاعر دُفنَت منذ زمن في داخلهم لما رأوه من تعذيب في سجونٍ سوداء وعلى ايادي وقلوب سوداء..يا رب الطُف بشعب سوريا وأَعِد لهؤلاء الحياة”.

احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

وأعلنت إدارة العمليات فى سوريا التابعة لـ(المعارضة السورية)، مساء اليوم الإثنين، منح العفو للعسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية في الجيش، ومنع التعدي عليهم.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، مساء اليوم الإثنين، إنه يأمل في انتقال سلمي للسلطة وعملية سياسية شاملة بقيادة سورية.

ومن جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، جميع الفاعلين الخارجيين باحترام سيادة ‎سوريا ووحدة أراضيها.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس الأحد، بأن إسرائيل قصفت اليوم 100 هدف في ‎سوريا معظمها مستودعات أسلحة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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