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حنان مطاوع تكشف أسرارا تخص والدها الراحل كرم مطاوع لأول مرة - أخبار كلمتك

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حنان مطاوع تكشف أسرارا تخص والدها الراحل كرم مطاوع لأول مرة - أخبار كلمتك

حنان مطاوع تكشف أسرارا تخص والدها الراحل كرم مطاوع لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:24 مساءً - قالت الفنانة حنان مطاوع إن والدها الفنان الراحل كرم مطاوع، يمثل قيمة فنية كبيرة ويعتبر واحدا من الرواد الحقيقيين في المسرح العربي، وأحدث نهضة مسرحية كبيرة عقب عودته من إيطاليا، وكانت لديه أفكار حديثة ومتطورة. 

وأكدت أن الراحل كان رائد مسرحي وقدم عروض مسرحية عبقرية ما كانتش مشابهة للعروض اللي كانت موجودة في الزمن ده، وعملت طفرة مسرحية مش بس في مصر لأ في الوطن العربي كله".

وأوضحت حنان مطاوع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الاعلاميتين منى عبدالغني ومها بهنسي، أن والدها كان نموذجًا متفردًا، قليل الكلام، ولدية القدرة على التعبير عن رأيه بقوة. 

وأضافت: "كان ممكن يمشي عكس التيار لو هو مؤمن بشيء، كان شخص مختلف أوي في قراراته، في أفكاره، في اتجاهاته بشكل عام، سواء اتجاهاته السياسية، الحياتية، الاجتماعية".

حب التحليل والتفكير

وأشارت الفنانة حنان مطاوع إلى أن والدها غرس فيها حب التحليل والتفكير النقدي، وترك أثرًا كبيرًا على نظرتها للأعمال الفنية خاصة من حيث فهم الموسيقى، مؤكدة أنها دائمًا تستحضر مبادئه عند اختيار أدوارها الفنية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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