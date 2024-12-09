مشاهير العرب - المخرج محمد سامي يكشف سبب عدم نجاح بعض الأعمال خلال موسم رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:06 مساءً - أكد المخرج «محمد سامي» أهمية دور الإخراج في نجاح المسلسلات التليفزيونية فضلا عن دور الأبطال ومساهمتهم الحقيقية.

وأشار سامي خلال كلمته على هامش جلسته الحوارية التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ 4 من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إلى السر وراء نجاح أعماله الفنية مؤكدا أنه يعود إلى طريقة الكتابة معقبا: «ذكائي في الكتابة أني أحاول أن يشعر الجمهور بكل ماهو في المسلسل، وشخصياَ كنت أقابل كثير من الأشخاص ويقفون معي ويريدون أن يحكوا لي الأحداث التي تشهدها الحلقات المقبلة من المسلسلات، فهذا الشئ أحاول أن أقدمه باستمرار في أعمالي».

واستكمل: «الحلو في الدراما التليفزيونية هو القرب من الجمهور أيا كان شكل الموضوع الذي يقدم له، ومع التمثيل الجيد جداَ والسيناريو والإضاءات والموسيقى التصويرية سوف يحقق نجاحاَ كبيراَ، المنصات تختلف عن التليفزيون من حيث المواضيع فمن الممكن أن نقدم مواضيع غريبة عن الجمهور».

أما عن سبب عدم نجاح بعض الأعمال خلال المنافسة الشرسة بين الأعمال الدرامية في شهر رمضان رغم أنها جيدة، ويمكن أن تحقق نجاحا جماهيريا في غير ذلك التوقيت قال محمد سامي: «المنافسة الرمضانية في الأعمال الدرامية من الممكن أن تشهد مسلسل جيد جدا، لكن لم يكن له نجاحاَ، وإن عرض بعد رمضان سيلاقي نحاحاَ كبيراَ وهذا بسبب أنه ليس شبه المنافسة الرمضانية، رمضان أصبح للجمهور العربي من العادات والتقاليد أن نشاهد مسلسلات أو إعلانات وننتقدها فهذا أصبح من العادات والتقاليد».

أحدث أعمال محمد سامي

يستعد المخرجمحمد سامي للمشاركة في مارثون دراما رمضان 2025، من خلال عملين دراميين وهما مسلسل إش إش وهو من بطولة زوجته مي عمر، مسلسل سيد الناس وهو من بطولة الفنان عمر سعد.