مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء المخرج مصطفى سالم زوج بدرية طلبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:06 مساءً - حددت الفنانة بدرية طلبة يوم الأربعاء لإقامة عزاء آخر لزوجها بالقاهرة، ويأتي ذلك بعد إقامتها للعزاء الأول اليوم بمدينة الإسكندرية حيث مسقط رأسه.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، ولا نقول إلا ما يرضي الله، للأهالي والأصدقاء فالإسكندرية العزاء اليوم دار مناسبات المنارة - الشاطبي».

وأضافت: «حتى لا نشق على أحد، الأهالي والأصدقاء فالقاهرة العزاء يوم الأربعاء مسجد الشرطة الشيخ زايد، لا أرانا الله مكروها في أحد، والبقاء لله».

تشييع جثمان زوج بدرية طلبة

وشيعت أمس جنازة زوج الفنانة بدرية طلبة من مسقط رأسه في الإسكندرية، وذلك من مسجد العمري غرب الإسكندرية عقب صلاة الظهر، ليوارى الجثمان الثرى بمقابر العامود بمنطقة كرموز.

وفاة زوج بدرية طلبة

وكانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت عن وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح يوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك».

وقالت بدرية طلبة: «أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة».

وكانت الفنانة بدرية طلبة في رحلة إلى باريس، وعلى الفور قطعت الرحلة وعادت إلى مصر بعد علمها بوفاة زوجها، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وقالت الفنانة بدرية طلبة، في وقت سابق إن المخرج والمؤلف مصطفى سالم «أبو بناتها» هو من اكتشفها فنيا وقدمها للجمهور، وكان دائم الدعم والتوجيه لها لتصل إلى الشهرة الفنية التي تليق بها من وجهة نظرة.

من هو المخرج المسرحي مصطفى سالم زوج بدرية طلبة؟

- مصطفى سالم هو مخرج ومؤلف مسرحي.

- المخرج المسرحي مصطفى سالم هو زوج الفنانة بدرية طلبة.

- مصطفى سالم من المخرجين المسرحيين الذين شاركوا بالكثير من الأعمال الفنية.

- المخرج مصطفى سالم تزوج بدرية طلبة وهي في سن الـ 18 عاما.

- من أبرز أعمال المخرج مصطفى سالم «مسرحية عيال تجنن، برج الأبجدية الجزء الثاني، انا ومراتي ومونيكا، واللي عايز يجيني».

آخر رسالة من المخرج المسرحي مصطفى سالم قبل وفاته

يذكر أن المخرج المسرحي مصطفى سالم، كتب منذ يومين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «شكرًا للقائمين على مهرجان خشبة مسرح، بعد إطلاق اسمي على الدورة الثانية للمهرجان».