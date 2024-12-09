الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

الأهلي ينشر صورا خاصة باستعدادات رحلة الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الأهلي ينشر صورا خاصة باستعدادات رحلة الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 12 آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 12 آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد إعلان تعافيها من السرطان.. كندة علوش تتصدر المشهد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد إعلان تعافيها من السرطان.. كندة علوش تتصدر المشهد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد إعلان تعافيها من السرطان.. كندة علوش تتصدر المشهد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:46 مساءً - كندة علوش.. تصدرت الفنانة السورية كندة علوش المشهد الإعلامي بعد إعلان تعافيها من سرطان الثدي، حيث تحدثت بشجاعة عن تجربتها المؤلمة التي استمرت أكثر من عام وشهر من العلاج الكيميائي.

بدأت القصة باكتشاف أورام خبيثة خلال فحص روتيني، وشددت كندة علوش على دور الدعم النفسي الكبير الذي قدمه زوجها الفنان عمرو يوسف، الذي حرص على مرافقتها خلال جلسات العلاج.

كندة علوش

كما أكدت كندة علوش أنها واجهت اللحظات الصعبة بالإيمان والقوة، وسعت للحفاظ على طاقتها النفسية من خلال قراءة القرآن وتجنب التفكير في الموت.

كما تحدثت عن معاناتها من زيادة الوزن والتعليقات السلبية خلال فترة العلاج، إلا أنها أكدت أنها ركزت على صحتها وسعادتها مع أبنائها بدلًا من التأثر بهذه التعليقات.

عباس أبو الحسن يدعم كندة علوش

وفى شهر يونيو الماضى، فاجأت النجمة كندة علوش، جمهورها بإعلان إصابتها بسرطان الثدي، خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على اليوتيوب، وتصدرت التريند بعد الحديث عن رحلتها المرضية، وتحدثت عن المرض بالتفاصيل.

كما أعلنت كندة علوش أيضا عن عودتها للأعمال الفنية من خلال مسلسل جديد يُعرض في موسم رمضان 2025 بعنوان «ناقص ضلع»، مما يؤكد إصرارها على مواصلة حياتها المهنية والتغلب على التحديات.

آخر أعمال كندة علوش

الفنانةكندة علوش تعود للدراما التليفزيونية بمسلسل «ناقص ضلع» وتلعب كندة علوش خلال أحداث مسلسل ناقص ضلع دور شقيقة نيللي كريم واللائي يواجهن مصاعب الحياة، بعد غيابها عن السباق الرمضاني لثلاث سنوات، وتحديداً منذ تقديمها مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill، وشارك في بطولته إنجي المقدم، تارا عماد، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبري فواز، انتصار، أميرة العايدي وإخراج محمد سلامة.

اقرأ أيضاً
آخرهم كندة علوش.. 8 نجوم هزموا السرطان بالعزيمة والإرادة

كندة علوش: فيلم «المسافة صفر» التجربة الأغنى بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد رحلة من المعاناة.. كندة علوش تعلن شفاءها التام من مرض السرطان

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

تعرف على تفاصيل السهرة الغنائية لـ إليسا وآدم احتفالًا برأس السنة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق