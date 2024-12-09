مشاهير العرب - بعد إعلان تعافيها من السرطان.. كندة علوش تتصدر المشهد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:46 مساءً - كندة علوش.. تصدرت الفنانة السورية كندة علوش المشهد الإعلامي بعد إعلان تعافيها من سرطان الثدي، حيث تحدثت بشجاعة عن تجربتها المؤلمة التي استمرت أكثر من عام وشهر من العلاج الكيميائي.

بدأت القصة باكتشاف أورام خبيثة خلال فحص روتيني، وشددت كندة علوش على دور الدعم النفسي الكبير الذي قدمه زوجها الفنان عمرو يوسف، الذي حرص على مرافقتها خلال جلسات العلاج.

كما أكدت كندة علوش أنها واجهت اللحظات الصعبة بالإيمان والقوة، وسعت للحفاظ على طاقتها النفسية من خلال قراءة القرآن وتجنب التفكير في الموت.

كما تحدثت عن معاناتها من زيادة الوزن والتعليقات السلبية خلال فترة العلاج، إلا أنها أكدت أنها ركزت على صحتها وسعادتها مع أبنائها بدلًا من التأثر بهذه التعليقات.

وفى شهر يونيو الماضى، فاجأت النجمة كندة علوش، جمهورها بإعلان إصابتها بسرطان الثدي، خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على اليوتيوب، وتصدرت التريند بعد الحديث عن رحلتها المرضية، وتحدثت عن المرض بالتفاصيل.

كما أعلنت كندة علوش أيضا عن عودتها للأعمال الفنية من خلال مسلسل جديد يُعرض في موسم رمضان 2025 بعنوان «ناقص ضلع»، مما يؤكد إصرارها على مواصلة حياتها المهنية والتغلب على التحديات.

آخر أعمال كندة علوش

الفنانةكندة علوش تعود للدراما التليفزيونية بمسلسل «ناقص ضلع» وتلعب كندة علوش خلال أحداث مسلسل ناقص ضلع دور شقيقة نيللي كريم واللائي يواجهن مصاعب الحياة، بعد غيابها عن السباق الرمضاني لثلاث سنوات، وتحديداً منذ تقديمها مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill، وشارك في بطولته إنجي المقدم، تارا عماد، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبري فواز، انتصار، أميرة العايدي وإخراج محمد سلامة.