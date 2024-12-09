مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» يحقق 600 ألف جنيه في آخر ليلة عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:46 مساءً - حقق فيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، إيرادات منخفضة بدور السينما أمس.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وجاءت إيرادات فيلم الهوى سلطان، أمس حوالي 665 ألف جنيه، ليكون إجمالي ما حققه في مصر في 5 أسابيع 73 مليون جنيه.

أبطال فيلم الهوى سلطان

ويشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

أغنية فيلم الهوى سلطان

وحققت الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» من غناء بهاء سلطان، صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها منذ على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية، والتي جاءت تحت عنوان «أنا من غيرك».