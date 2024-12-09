مهرجان البحر الأحمر، محمد سامي يكشف رأيه في المنافسة الدرامية برمضان وسر كتابته لأعماله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:45 مساءً - نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الجديدة لعام 2024، جلسة حوارية خاصة للمخرج محمد سامي، كشف خلالها كواليس حياته الفنية.

محمد سامي في مهرجان البحر الأحمر

وأكد محمد سامي خلال جلسته الحوارية بمهرجان البحر الأحمر، أنه يسعى دائما في كتابته للمسلسلات بأن يشعر الجمهور بكل ما هو داخل العمل، مشيرا إلى أن الدراما التليفزيونية تتميز بالقرب من الجمهور.

وتحدث محمد سامي عن رأيه في المنافسة بين الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، وقال:" المنافسة الرمضانية من الممكن أن تشهد مسلسلا جيدا، ولكنه لم يحقق النجاح المطلوب، ولكنه إذا عرض خارج سباق رمضان ينجح.

وكشف “سامي” خلال الجلسة عن سر كتابته لأعماله بجانب الإخراج، متابعا: لما بلاقي كتاب السيناريو بقعد اكتب لهم وأعدل لهم وأضيف لهم وفي الآخر يعترضوا وكمان بيخافوا يتقال عليهم المخرج كتب لهم بيبقى عندهم عدم ثقة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين يشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER) والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام.

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