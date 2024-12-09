الخميس، أشرف عبد الباقي وأبطال "مين يصدق" ضيوف معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - يُحل الفنان أشرف عبد الباقي وابنته ضيفين على برنامج معكم منى الشاذلي في الحلقة المقرر إذاعتها مساء يوم الخميس المقبل على قناة "ON".

ويتحدث أشرف عبد الباقي عن مشاركته في فيلم "مين يصدق" الذي قامت بإخراجه ابنته زينة ويعرض حاليا بالسينمات.

ويقول عبد الباقي إنه شعر بأنه زوَّج ابنته بعدما عرض الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

زينة أشرف عبد الباقي

فيما تقول زينة التي درست صناعة الأفلام بأمريكا إنها سعيدة جدا بتجربتها الأولى وإنها لم تتخيل ردود الفعل الإيجابية على العمل.

وتعتبر زينة أن نجاح الفيلم نابع من دعم والدها الدعم لها ولأخواتها بخوض المغامرات والتجريب وعدم الخوف من الفشل.

وترى زينة أن اعتمادها على الشباب في أولى تجاربها السينمائية نقطة قوة، لتعبر من خلالهم عن أفكار الجيل الجديد ويمس العمل وجدان شريحة كبيرة من المتفرجين.

وفي الجزء الثاني من الحلقة ينضم بطلي العمل يوسف عمرا وجيدا منصور للقاء، وتقول جيدا إنها كانت في حلم حين علمت بمشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خصوصا إنها البطولة الأولى لها، ووجهت الشكر لزينة أشرف عبد الباقي لثقتها فيها بخوض هذه التجربة.

من جهته يؤكد يوسف عمر أن مشاركته في الفيلم بجوار كبار الفنانين كان بمثابة دعم كبير له سيساعده على الانطلاق بشكل جيد.

كما يعتبر أشرف عبد الباقي أن دعمه الدائم للشباب شئ يساعده، ويرد به جميل من علموه في بداياته.

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