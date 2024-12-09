الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

الأهلي ينشر صورا خاصة باستعدادات رحلة الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الأهلي ينشر صورا خاصة باستعدادات رحلة الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 12 آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 12 آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

الخميس، أشرف عبد الباقي وأبطال "مين يصدق" ضيوف معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الخميس، أشرف عبد الباقي وأبطال "مين يصدق" ضيوف معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

الخميس، أشرف عبد الباقي وأبطال "مين يصدق" ضيوف معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - يُحل الفنان أشرف عبد الباقي وابنته ضيفين على برنامج معكم منى الشاذلي في الحلقة المقرر إذاعتها مساء يوم الخميس المقبل على قناة  "ON".

ويتحدث أشرف عبد الباقي عن مشاركته في فيلم "مين يصدق" الذي قامت بإخراجه ابنته زينة ويعرض حاليا بالسينمات.

28559394b5.jpg

ويقول عبد الباقي إنه شعر بأنه زوَّج ابنته بعدما عرض الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

016cbc7c52.jpg

زينة أشرف عبد الباقي

فيما تقول زينة التي درست صناعة الأفلام بأمريكا إنها سعيدة جدا بتجربتها الأولى وإنها لم تتخيل ردود الفعل الإيجابية على العمل.

وتعتبر زينة أن نجاح الفيلم نابع من دعم والدها الدعم لها ولأخواتها بخوض المغامرات والتجريب وعدم الخوف من الفشل.

وترى زينة أن اعتمادها على الشباب في أولى تجاربها السينمائية نقطة قوة، لتعبر من خلالهم عن أفكار الجيل الجديد ويمس العمل وجدان شريحة كبيرة من المتفرجين.

وفي الجزء الثاني من الحلقة ينضم بطلي العمل يوسف عمرا وجيدا منصور للقاء، وتقول جيدا إنها كانت في حلم حين علمت بمشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خصوصا إنها البطولة الأولى لها، ووجهت الشكر لزينة أشرف عبد الباقي لثقتها فيها بخوض هذه التجربة.

من جهته يؤكد يوسف عمر أن مشاركته في الفيلم بجوار كبار الفنانين كان بمثابة دعم كبير له سيساعده على الانطلاق بشكل جيد.

كما يعتبر أشرف عبد الباقي أن دعمه الدائم للشباب شئ يساعده، ويرد به جميل من علموه في بداياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. محطات مهمة في حياة كرم مطاوع عملاق المسرح - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق