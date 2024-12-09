مشاهير العرب - الحلقة المقبلة.. أبطال وصناع «مين يصدق» ضيوف الإعلامية منى الشاذلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أبطال وصناع فيلم «مين يصدق»، خلال الحلقة المقبلة من برنامجها «معكم»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فضلا عن نجاحه بدور العرض السينمائي.

ومن المقرر عرض حلقة أبطال وصناع فيلم «مين يصدق»، مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساءً عبر قناة ON، ومن أبرز ضيوف الحلقة أشرف عبد الباقي وابنته زينة، يوسف عمرا، جيدا منصور، ومن المنتظر أن يكشفون خلال الحلقة عن كواليس مشاركتهم وتحضيرهم للعمل.

تفاصيل فيلم «مين يصدق»

دارت أحداث فيلم مين يصدق حول «نادين» التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم مين يصدق

ضم فيلم «مين يصدق» عددا من نجوم الفن، أبرزهم: شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، وشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي، وفكرة مصطفي عسكر وزينة عبد الباقي وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت.

ويشار أن فيلم مين يصدق جمع بين التشويق والدراما، حيث شهد إشادات واسعة من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بالفكرة وأداء فريق العمل، خاصة المخرجة في أولى تجاربها الطويلة.