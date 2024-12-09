مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انضمام أحمد الرافعي ومحمد رضوان لـ «الكابتن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - انضم كل من النجمين أحمد الرافعي، ومحمد رضوان، لفريق عمل مسلسل «الكابتن» بطولة الفنان أكرم حسني، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومن المقرر أن يجسد محمد رضوان شخصية والد أكرم حسني، خلال أحداث العمل.

مسلسل الكابتن

واستقر أكرم حسني، على تقديم المسلسل 15 حلقة، عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل المخرج معتز التوني، حيث يجرى الاستعدادات النهائية تمهيدًا لبدء التصوير مطلع ديسمبر المقبل.

ويشارك أكرم حسني، في بطولة مسلسل الكابتن، عدد من نجوم الفن، أبرزهم: آية سماحة، والنجمة سوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل.

آخر أعمال أكرم حسني

والجدير بالذكر، أن أكرم حسني يعيش حالة من النشاط المسرحي في الوقت الحالين حيث يعرض لديه مسرحية ألف تيتة وتيتة ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته الـ 45.

ومن المقرر أن يقام العرض المسرحي «ألف تيتة وتيتة» ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، والتي تم عرضها في الفترة من 21 نوفمبر إلى 25 نوفمبر الجاري.

وتضم مسرحية ألف تيتة وتيتة التي تدور أحداثها في إطار كوميدي عدد من الفنانين بجانب الفنان أكرم حسني أبرزهم: بيومي فؤاد ميرنا جميل واَخرين.