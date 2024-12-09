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"الثقافية" تعلن أسماء المشاركين بسيمبوزيوم النحت بأسوان - أخبار كلمتك

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"الثقافية" تعلن أسماء المشاركين بسيمبوزيوم النحت بأسوان - أخبار كلمتك

"الثقافية" تعلن أسماء المشاركين بسيمبوزيوم النحت بأسوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:30 مساءً -  أعلنت قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ظهر اليوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر عن أسماء الفنانين المشاركين في الدورة (29) الجديدة من سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، والذي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 22 فبراير 2025.

ويشارك كلًا من الفنانين: احمد عسقلاني، باهر أبو بكر، علا موسى وملك أحمد (من مصر)، بالإضافة إلى مارتين ماتياس (من المانيا)، فرهات اوزجور (من تركيا)، الكسندر فوفجادزه (من جورجيا) وادريان أنطونيو (من المكسيك).

سيمبوزيوم أسوان الدولي

 وسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يعد أعرق ملتقيات النحت على خامة الجرانيت الأسواني في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بدأ عام ١٩٩٥ على يد النحات العالمي آدم حنين.. يتولى المعماري أكرم المجدوب مهام القوميسير العام للدورة الحالية. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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