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مشاهير العرب - حسين فهمي وزوجته في جولة بالإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حسين فهمي وزوجته في جولة بالإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي وزوجته في جولة بالإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - نظم قصر ثقافة الإسماعيلية، ندوة خاصة استضاف خلالها الفنان حسين فهمي، وزوجته، والتي تحدث خلالها عن السينما المصرية، وأثرها في تشكيل وجدان الشعوب العربية.

وتحدث حسين فهمي، في البداية على أهمية الحفاظ على الإرث الفني المصري، وأهمية مشروع ترميم الأفلام القديمة بوصفه خطوة ضرورية للحفاظ على تاريخ السينما المصرية للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه هذا المشروع من أبرزها تهالك المواد الأصلية للأفلام، مطالبا بضرورة الاستعانة بخبرات متخصصة في الترميم.

حسين فهمي

وأشاد فهمي على جهود المؤسسات الثقافية في دعم هذا التوجه، مؤكدا أن الإرث الفني جزء مهم من هويتنا الثقافية.

حسين فهمي وزوجته

وزارت زوجة الفنان الكبير المنزل الذي عاشت فيه طفولتها بشارع عمر بن الخطاب، رغم أن المنزل يخضع حاليًا للترميم، إلا أن الزيارة أعادت لها ذكريات عزيزة، حيث التقط الزوجان العديد من الصور التذكارية.

حسين فهمي

واستغل حسين فهمي وزوجته، زيارتهما لمدينة الإسماعيلية للقيام بجولة سياحية مميزة في أرجاء المدينة للتعرف على أهم معالمها السياحية والتاريخية.

وأعرب فهمي عن سعادته البالغة قائلًا: سعيد بوجودي في هذه المدينة الجميلة، وأقدر الاستقبال الحافل من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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