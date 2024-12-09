مشاهير العرب - حسين فهمي وزوجته في جولة بالإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - نظم قصر ثقافة الإسماعيلية، ندوة خاصة استضاف خلالها الفنان حسين فهمي، وزوجته، والتي تحدث خلالها عن السينما المصرية، وأثرها في تشكيل وجدان الشعوب العربية.

وتحدث حسين فهمي، في البداية على أهمية الحفاظ على الإرث الفني المصري، وأهمية مشروع ترميم الأفلام القديمة بوصفه خطوة ضرورية للحفاظ على تاريخ السينما المصرية للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه هذا المشروع من أبرزها تهالك المواد الأصلية للأفلام، مطالبا بضرورة الاستعانة بخبرات متخصصة في الترميم.

وأشاد فهمي على جهود المؤسسات الثقافية في دعم هذا التوجه، مؤكدا أن الإرث الفني جزء مهم من هويتنا الثقافية.

وزارت زوجة الفنان الكبير المنزل الذي عاشت فيه طفولتها بشارع عمر بن الخطاب، رغم أن المنزل يخضع حاليًا للترميم، إلا أن الزيارة أعادت لها ذكريات عزيزة، حيث التقط الزوجان العديد من الصور التذكارية.

واستغل حسين فهمي وزوجته، زيارتهما لمدينة الإسماعيلية للقيام بجولة سياحية مميزة في أرجاء المدينة للتعرف على أهم معالمها السياحية والتاريخية.

وأعرب فهمي عن سعادته البالغة قائلًا: سعيد بوجودي في هذه المدينة الجميلة، وأقدر الاستقبال الحافل من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق.