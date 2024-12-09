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بعد انطلاق تصويره، تفاصيل مسلسل "80 باكو" لهدى المفتي - أخبار كلمتك

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بعد انطلاق تصويره، تفاصيل مسلسل "80 باكو" لهدى المفتي - أخبار كلمتك

بعد انطلاق تصويره، تفاصيل مسلسل "80 باكو" لهدى المفتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:35 مساءً - مسلسل 80  باكو، كشف المنتج عبد الله أبو الفتوح مؤخرًا عن انطلاق تصوير مسلسل 80 باكو للفنانة هدى المفتي بمشاركة مجموعة من النجوم.

 

تفاصيل مسلسل 80  باكو 

 ومسلسل 80 باكو سيكون ضمن الأعمال التي ستنافس في ماراثون رمضان الدرامي 2025، وسيتم عرضه على MBC مصر، والمسلسل من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، ومن تأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخرًا وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

ومسلسل 80 باكو هو عمل درامي “لايت كوميدي” وينتمي للمسلسلات القصيرة، حيث أنه سيتكون من 15 حلقة، وستدور أحداثه حول مجموعة من الأبطال الذين يجتمعون في مكان عمل واحد ويخوضون مغامرة لجمع مبلغ مالي.

 

مسلسل موعد مع الماضي

 ويعتبر مسلسل موعد مع الماضي أحدث أعمال هدى المفتي، ومسلسل موعد مع الماضي من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).  

ومسلسل موعد مع الماضي ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من ٨ حلقات، وتدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

و"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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