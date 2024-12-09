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احتفالًا بالذكرى الـ 113 لميلاده، متحف نجيب محفوظ ينظم مائدة مستديرة - أخبار كلمتك

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احتفالًا بالذكرى الـ 113 لميلاده، متحف نجيب محفوظ ينظم مائدة مستديرة - أخبار كلمتك

احتفالًا بالذكرى الـ 113 لميلاده، متحف نجيب محفوظ ينظم مائدة مستديرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:35 مساءً - يستضيف متحف نجيب محفوظ -بتكية محمد بك ابو الذهب بحوار الجامع الازهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مائدة مستديرة حول "ابداعات وسيرة نجيب محفوظ في مرآة المؤلفين." وذلك في تمام الثانية عشر ظهر الأربعاء القادم  الموافق١١ ديسمبر.

ويدير المائدة المستديرة "د.مصطفى القزاز" بمشاركة النقاد "ابراهيم عبد العزيز"، "محمد الشاذلي"، "محمود الشنواني" و"د.تامر فايز".

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الذكري الـ 113 لميلاد الأديب نجيب محفوظ

والأديب نجيب محفوظ أول مصري وعربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، ولد في 11 ديسمبر 1911م في حي الجمالية بالقاهرة، وفي عام 1993م خرجت إلى النور أولى تجاربه الإبداعية رواية «عبث الأقدار»، ليواصل بعدَها كتابة الرواية والقصة القصيرة بجانب المسرحية، فضلًا عن المقالات الصحفية، وسيناريوهات بعض أفلام السينما المصرية. 

ورحل الأديب العالمي عن دُنيانا في 30 أغسطس 2006م، بعد حياةٍ حافلة بالإبداع والعطاء، قدَّم خلالها الكثير من الأعمال الأدبية التي تُعَد إرثًا عظيمًا يحتفي به كل مصري.

احتفالات قطاع التنمية الثقافية بذكر ميلاد نجيب محفوظ

جدير بالذكر أن الاحتفال بالذكرى الـ 113 لميلاده يصاحبها مجموعة من الأنشطة: معرض عالمى للرسوم الكاريكاتورية التى تجمع بين نجيب محفوظ والاديب والشاعر الهندي الكبير "طاغور"، وذلك من خلال أكثر من خمسين لوحة، رسمتها أنامل خمسين فنانًا من 21 دولة، من بينها فنانين من مصر والهند.

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كما يتم إعادة تأسيس المكتبة العامة بالمتحف لتحتل أربع قاعات فى الدور الأرضى؛ لتضم مختلف المعارف والتخصصات الأدبية والثقافية والفكرية والعلمية والعلوم الاجتماعية والتراجم، فضلًا عن الموسوعات فى مختلف المجالات والترجمات من لغات عدة: فارسية، وإنجليزية، وألمانيا، وإسبانية، وصينية. حيث تضم هذه المكتبة الأعمال الكاملة لكبار الأدباء والمثقفين من مختلف الأجيال. كما أن المتحف يضم كذلك المكتبة الشخصية لنجيب محفوظ، ومكتبة أخرى تضم الطبعات المختلفة لأعمال نجيب محفوظ، وكذلك المؤلفات النقدية التى تناولت إبداع وسيرة نجيب محفوظ.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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