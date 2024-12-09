بإطلالة مثيرة، سارة سلامة تحتفل بعيد ميلادها الثاني والثلاثين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:35 مساءً -

احتفلت الفنانة سارة سلامة بعيد ميلادها الثاني والثلاثين، بين مجموعة من الصحاب، وشاركت اصدقاءها عبر السوشيال ميديا مجموعة من صور الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت الفنانة سارة سلامة على الصور:' ليلة عيد ميلاد ديسمبر،، تفاعل الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا مع صور الفنانة سارة سلامة التي شاركتها عبر منصاتها الرسمية احتفالًا بعيد ميلادها.

وسارة سلامة هي ابنة الفنان أحمد سلامة، وانطلقت مسيرتها الفنية قي العام 2012، وشاركت منذ ذلك الحين في عدد كبير من المسلسلات والأفلام السينمائية.

وفي وقت سابق..كشفت الفنانة سارة سلامة، تفاصيل شخصيتها في مسلسل “نقطة سودة” مع ناهد السباعي ونضال الشافعي وأحمد فهمي.

سارة سلامة في مسلسل “نقطة سودة”

وقالت سارة سلامة في تصريح خاص لـ “كلمتك”: “ألعب دور فتاة تدعى فيروز من عائلة ثرية ولها نفوذ كبير”، مشيرة إلى أن الشخصية بها عقد كثيرة وطموحة وتتمنى تحقيق كل أهدافها.

وأضافت سارة سلامة: “دور مهم بالنسبة لي، ومن أصعب الشخصيات اللي لعبتها وتفاصيلها كثيرة، أما عن تحضيراتها، فلم تكن سهلة لأنها كانت تحتاج إلى مذاكرة مني بشكل أكبر وتركيز في كل التفاصيل وبروفات مع المخرج، وتعبت جدا في تصويره لأنه دور مركب وصعب”.

أحداث مسلسل "نقطة سودة"

دارت أحداث مسلسل "نقطة سودة" في إطار اجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة والمقرر عرضه خارج موسم رمضان 2024، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة المسلسل باقة من الفنانين، بينهم: أحمد بدير، سماح أنور، أحمد فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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