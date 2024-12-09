الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

الأهلي ينشر صورا خاصة باستعدادات رحلة الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الأهلي ينشر صورا خاصة باستعدادات رحلة الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 12 آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 12 آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بإطلالة مثيرة، سارة سلامة تحتفل بعيد ميلادها الثاني والثلاثين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بإطلالة مثيرة، سارة سلامة تحتفل بعيد ميلادها الثاني والثلاثين - أخبار كلمتك

بإطلالة مثيرة، سارة سلامة تحتفل بعيد ميلادها الثاني والثلاثين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:35 مساءً -  

احتفلت الفنانة سارة سلامة بعيد ميلادها الثاني والثلاثين، بين مجموعة من الصحاب، وشاركت اصدقاءها عبر السوشيال ميديا مجموعة من صور الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

 

f7967ad277.jpg

 

وكتبت الفنانة سارة سلامة على الصور:' ليلة عيد ميلاد ديسمبر،، تفاعل الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا مع صور الفنانة سارة سلامة التي شاركتها عبر منصاتها الرسمية احتفالًا بعيد ميلادها.

وسارة سلامة هي ابنة الفنان أحمد سلامة، وانطلقت مسيرتها الفنية قي العام 2012، وشاركت منذ ذلك الحين في عدد كبير من المسلسلات والأفلام السينمائية.

8c840013e4.jpg
af7503d3fc.jpg

 

وفي وقت سابق..كشفت الفنانة سارة سلامة، تفاصيل شخصيتها في مسلسل “نقطة سودة” مع ناهد السباعي ونضال الشافعي وأحمد فهمي.

 

a6411072c0.jpg

سارة سلامة في مسلسل “نقطة سودة” 

وقالت سارة سلامة في تصريح خاص لـ “كلمتك”: “ألعب دور فتاة تدعى فيروز من عائلة ثرية ولها نفوذ كبير”، مشيرة إلى أن الشخصية بها عقد كثيرة وطموحة وتتمنى تحقيق كل أهدافها. 

وأضافت سارة سلامة: “دور مهم بالنسبة لي، ومن أصعب الشخصيات اللي لعبتها وتفاصيلها كثيرة، أما عن تحضيراتها، فلم تكن سهلة لأنها كانت تحتاج إلى مذاكرة مني بشكل أكبر وتركيز في كل التفاصيل وبروفات مع المخرج، وتعبت جدا في تصويره لأنه دور مركب وصعب”.

 

 

be1037cab4.jpg

أحداث مسلسل "نقطة سودة"

دارت أحداث مسلسل "نقطة سودة" في إطار اجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة والمقرر عرضه خارج موسم رمضان 2024، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة

أبطال المسلسل 

ويشارك في بطولة المسلسل باقة من الفنانين، بينهم: أحمد بدير، سماح أنور، أحمد فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - انتهاء تصوير مشاهد مسلسل «رقم سري» لـ ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق