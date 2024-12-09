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تعرف على شخصية محمد رضوان في مسلسل الكابتن - أخبار كلمتك

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تعرف على شخصية محمد رضوان في مسلسل الكابتن - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد رضوان في مسلسل الكابتن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:35 مساءً - تعاقد الفنان محمد رضوان على المشاركة في بطولة مسلسل الكابتن مع الفنان أكرم حسني، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية والده.

ويبدأ الفنان أكرم حسني تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “الكابتن” نهاية ديسمبر الجاري، حيث يشارك بهذا العمل ضمن السباق الرمضاني 2025.

مسلسل الكابتن

وينتمي مسلسل الكابتن إلى نوعية المسلسلات القصيرة، حيث يبلغ عدد حلقاته 15 حلقة، ومن المفترض أن يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة. 

ويشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل "الكابتن" مع أية سماحة، والنجمة سوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل.

وانتهى المخرج معتز التوني، من معاينة واختيار أماكن التصوير، كما يواصل العمل على استكمال باقي الأبطال المشاركين في المسلسل، ومن المرجح أن يتم إعلان التعاقد مع نجوم آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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