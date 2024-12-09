الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

الأهلي ينشر صورا خاصة باستعدادات رحلة الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الأهلي ينشر صورا خاصة باستعدادات رحلة الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 12 آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 12 آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

في اليوم العالمي لمكافحته، أشهر 5 أفلام مصرية حاربت الفساد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في اليوم العالمي لمكافحته، أشهر 5 أفلام مصرية حاربت الفساد - أخبار كلمتك

في اليوم العالمي لمكافحته، أشهر 5 أفلام مصرية حاربت الفساد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - كانت ولا تزال السينما المصرية مرآة للمجتمع منذ بدايتها وحتى يومنا هذا، فهي تعكس المشاعر وتصور الواقع وتجسده قضاياه على الشاشة،  وكان الفساد من بين القضايا التي شغلت صناع الأفلام في مصر وتم تناولها عبر العديد من الأعمال السينمائية. في أطر وأنماط متباينة.

وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق اليوم 9 ديسمبر، نستعرض أبرز 5 أفلام مصرية قدمت رسائل قوية تدعو لمحاربة الفساد ومكافحته وتقويض دعائمه وتجفيف منابعه.

فيلم الحقونا لنور الشريف وسرقة الأعضاء

وتدور أحداث فيلم الحقونا حول قضية سرقة الكلى من دون علم المريض، أي قضية تجارة الأعضاء التي تعتبر من أبرز قضايا الفساد في المجتمع، حيث يتبرع "قرشي" بدمه لرجل أعمال ثري يدعى رأفت والذي يعاني من فشل كلوي، وتتكرر عملية نقل الدم مقابل تعيين قرشي سائقا لسيارة رجل الأعمال، ويتعرض قرشي للاستغلال حيث تجرى له عملية جراحية يتم خلالها استئصال إحدى كليتيه بمستشفى استثماري كبير دون علمه مما يدفعه للبحث عن طريقة لاسترداد حقه.

e44b9730a0.jpg

وفيلم الحقونا إنتاج عام 1989، وهو من إخراج علي عبد الخالق وتأليف إبراهيم مسعود وبطولة نور الشريف وصلاح ذو الفقار وعادل أدهم وفادية عبد الغني.

فيلم هي فوضى؟

وتم إنتاج فيلم هي فوضى عام 2007.  تناول هذا الفيلم الذي كان آخر أعمال الراحل يوسف شاهين أحد مظاهر الفساد في مصر في هذه الحقبة. لفيلم من تأليف ناصر عبد الرحمن  وإخراج يوسف شاهين وخالد يوسف، وبطولة خالد صالح، منة شلبي، هالة صدقي، يوسف الشريف، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل.

وفيلم "هي فوضى؟" يعرض جوانب من فساد المجتمع الذي تجسد في القمع، الرشوة، والمحسوبية، وتزوير الانتخابات، وسيطرة السلطة الغاشمة، وذلك من خلال شخصية حاتم، أمين الشرطة الذي جسد شخصيته خالد صالح الذي يستغل منصبه أسوأ استغلال لتحقيق مصالحه الشخصية، حيث يحصل على كل ما يرغب فيه باستخدام سلطته، ولكن يظل قلب جارته، المدرسة الشابة نور “منة شلبي"، بعيدًا عنه، إذ تفضل عليه شريف “يوسف الشريف”، وكيل النيابة الشاب الذي ينحدر من عائلة مرموقة، وهو ابن ناظرة المدرسة التي تعمل فيها نور، وتتوالى أحداث الفيلم في إطار الصراع بين قمع السلطة الذي يمثله حاتم وضمير المجتمع الذي يجسده شريف، ومع توالي الأحداث، يتصاعد التوتر، ليؤدي في النهاية إلى غضب عارم ضد أمين الشرطة، حيث يمثل هذا الانتصار للعدالة والمقاومة ضد الفساد والاستبداد.

195d29f0a1.jpg

فيلم إحنا بتوع الأتوبيس

فيلم إحنا بتوع الأتوبيس من أبرز الأعمال السينمائية التي ناقشت قضايا الفساد في المجتمع، وتدور أحداثه حول التعذيب الذي كان يحدث في مصر خلال الحقبة الناصرية، والفيلم مأخوذ من قصة حقيقية في كتاب حوار خلف الأسوار للكاتب الصحفي جلال الدين الحمامصي وهو إنتاج عام 1979.

و أثار الفيلم جدلًا كبيرًا في وقت عرضه لأنه سلط الضوء على الممارسات القمعية التي كانت سائدة في فترة حكم جمال عبد الناصر.، الفيلم من بطولة عادل إمام، وعبد المنعم مدبولي، وسعيد عبد الغني، ويونس شلبي، وإسعاد يونس، ومشيرة إسماعيل.

13e51ff669.jpg

فيلم القاهرة 30

وفيلم القاهرة 30 من إنتاج عام 1966 وتناول فترة الفساد التي أدت إلى ثورة 1952. رصد الفيلم عددًا من  الأحداث التاريخية والأحوال التي كانت تعيشها مصر من صراعات حزبية وتملق وفساد بمواقع كثيرة. تدور أحداث الفيلم حول محجوب عبد الدايم وهو شاب فقير وافد من الصعيد ويعيش حياة مزرية في العاصمة، يتعرف على سالم اﻹخشيدي، الذي ينحدر من قريته، والذي يطلب منه مساعدته في الحصول على وظيفة، فيعرض عليه وظيفة وكذلك الزواج من إحسان عشيقة قاسم بك الذي جسد شخصيته أحمد مظهر على أن يزورها قاسم بك مرة واحدة كل أسبوع. 

والفيلم مأخوذ عن رواية لنجيب محفوظ وهو من إخراج صلاح أبو سيف وبطولة حمدي أحمد وسعاد حسني وأحمد مظهر وعبد العزيز مكيوي.

753972d590.jpg

فيلم ضد الحكومة

وفيلم ضد الحكومة عمل سينمائي ناقش قضايا الفساد والرشوة، حيث يقدم أحمد زكي من خلاله شخصية مصطفى خلف وهو محام قرر بيع مبادئه واستباح لنفسه كل شىء وأصبح يدافع عن تجار المخدرات والآداب، وانغمس  فى قضايا التعويضات، مستغلًا براعته في الإلمام بثغرات القانون، ومستغلًا أوجاع البشر في الكسب المادي، إلى أن يجد ابنه الوحيد ضحية حادث سير، فيقرر رفع قضية ضد الحكومة وقضايا ضد جهات متفرقة فى الدولة، وهنا يجد مصطفى نفسه واقفًا فى مواجهة قوى تجتمع للقضاء عليه.  

وفيلم ضد الحكومة قصة وجيه أبو ذكرى، وسيناريو وحوار بشير الديك،  ومن إخراج عاطف الطيب، وتم إنتاجه عام 1992، وهو من بطولة بطولة أحمد زكي، لبلبة، عفاف شعيب، أبو بكر عزت، احمد خليل، المنتصر بالله، وفاء مكي، محمد نجاتي.  

6a266c5530.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - من قتل «ليلى»؟.. ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 31 لـ صبا مبارك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق