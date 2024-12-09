"جيمس جان" يصف اختيار "روبرت داوني جونيور" لشخصية DoctorDoom بالخطوة الذكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - استديوهات مارفل، قال "جيمس جان"، رئيس أستديوهات دي سي، إن اختيار الممثل "روبرت داوني جونيور"، لأداء شخصية DoctorDoom، في عالم مارڤل السينمائي كانت "خطوة ذكية".

وأضاف جيمس في تصريحات صحفية قائلا:"وأنا أيضًا أحب "روبرت"، لذا أعتقد أن هذا رائع، أعتقد أنها فكرة رائعة وذكية، أعتقد أنه لا يوجد أحد أفضل منه".

80 مليون دولار أجر روبرت داوني جونيور لبطولة فيلمين جديدين من Avengers

وكشفت تقارير صحفية، عن آجر الممثل الحائز علي الأوسكار روبرت داوني جونيور، مقابل بطولة فيلمين جديدين من سلسلة Avengers.

وأوضحت التقارير، أن روبيرت داوني جونيور، سيتقاضي 80 مليون دولار، مقابل بطولة فيلمي Avengers، كما سيحصل علي عدة إمتيازات أخري منها، السفر للتصوير بطائرة خاصة، وتعيين طاقم حراسة خاص به، ومنطقة تخييم ضخمة خاصة به في مواقع التصوير.



روبرت داوني جونيور يعود لعالم مارفل

وأعلنت استديوهات مارفل، بشكل رسمي، عن عودة الممثل روبرت داوني جونيور، لعالم الأبطال الخارقين، عبر تجسيد شخصية الدكتور دوم، وهي شخصية شريرة، علي عكس أيرون مان، الذي اشتهر روبرت بلعبها في عالم مارفل، قبل أن يقتل ضمن أحداث فيلم Avengers.

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