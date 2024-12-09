كواليس تصوير فيلم أنا دي أرماس Ballerina (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - آنا دي أرماس، طرحت الشركة المنتجة لفيلم Ballerina، ليونزجيت، مقطع فيديو وصلت مدته لـ ٣ دقائق و١٢ ثانية، يرصد كواليس تصوير فيلم الأكشن [ BALLERINA، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 6 يونيو من العام المقبل.

تفاصيل فيلم Ballerina

وفيلم "Ballerina"، مشتق من سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة لكيانو ريفز، “John Wick”، وهو من بطولة الممثلة الكوبية آنا دي أرماس، وكيانو ريفز، وإخراج، لين وايزمان.

وتدور أحداث فيلم Ballerina، حول فتاة يتم اختيارها لتكون قاتلة محترفة، تحاول الانتقام ممن قتلوا عائلتها.

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