مهرجان فنون الأداء يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عروضه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - أعلن مهرجان فنون الأداء عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية خلال دورته الرابعة، والتي ستنطلق خلال الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر الجاري، في دورة تحمل اسم الفنان والمخرج الكبير الراحل صلاح السقا.

لجنة تحكيم مهرجان فنون الأداء

وتتكون لجنة تحكيم هذه الدورة من فنانين وأساتذة مسرح ومخرجين وهم: الدكتور الفنان أيمن الشيوي، الدكتور محمود صبري، مصمم الديكور المسرحي حازم شبل، المخرج إسلام إمام، والمخرج أحمد حسن.

مهرجان فنون الأداء

مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة يرأسه شرفيا المخرج أحمد البوهي، ويقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف من الدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفني، ومدير المهرجان حسن علي، ومنسق عام المهرجان عمرو محروس، ورئيس الاتحاد أحمد علي.

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