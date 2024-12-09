الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

الأزهر يحذر من انتهازية الصهاينة واستغلال ما تمر به سوريا للسطو على أرضها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على بدء تنفيذ مخطط تطوير محور جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي غدا بالزي الرسمي قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

الأهلي ينشر صورا خاصة باستعدادات رحلة الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الأهلي ينشر صورا خاصة باستعدادات رحلة الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 12 آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 12 آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

قرار دولي صارم ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مهرجان فنون الأداء يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عروضه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مهرجان فنون الأداء يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عروضه - أخبار كلمتك

مهرجان فنون الأداء يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عروضه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - أعلن مهرجان فنون الأداء عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية خلال دورته الرابعة، والتي ستنطلق خلال الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر الجاري، في دورة تحمل اسم الفنان والمخرج الكبير الراحل صلاح السقا. 

لجنة تحكيم مهرجان فنون الأداء 

 وتتكون لجنة تحكيم هذه الدورة من فنانين وأساتذة مسرح ومخرجين وهم: الدكتور الفنان أيمن الشيوي، الدكتور محمود صبري، مصمم الديكور المسرحي حازم شبل، المخرج إسلام إمام، والمخرج أحمد حسن.

مهرجان فنون الأداء

مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة يرأسه شرفيا المخرج أحمد البوهي، ويقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف من الدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفني،  ومدير المهرجان حسن علي، ومنسق عام المهرجان عمرو محروس، ورئيس الاتحاد أحمد علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

تعرف على تفاصيل السهرة الغنائية لـ إليسا وآدم احتفالًا برأس السنة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق