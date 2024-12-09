مشاهير العرب - قائمة مسلسلات رمضان 2025.. منافسة قوية بين كبار النجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:23 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. منافسة قوية يشهدها موسم مسلسلات رمضان 2025، بعرض العديد من الأعمال لكبار النجوم، والتي تتنوع ما بين الدراما الاجتماعية والأكشن والتاريخي والكوميدي.

وخلال السطور التالية ترصد لكم كلمتك، قائمة الأعمال الدرامية في موسم مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل فهد البطل

يشارك أحمد العوضي، في موسم مسلسلات رمضان 2025، العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، يشاركه في البطولة كل من أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

مسلسل سيد الناس

ويعود النجم عمرو سعد، لـ موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «سيد الناس» والذي بدأ تصويره خلال الأسابيع الماضية، وتدور أحداثه في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، أمير شاهين، وجاري البحث عن بطلة لتلعب دور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل.

مسلسل العتاولة 2

ويستكمل الفنان أحمد السقا، أحداث مسلسله «العتاولة» في موسم مسلسلات رمضان 2025، والذي يضم في بطولته، عددا من نجوم الفن أبرزهم: طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

مسلسل وتقابل حبيب

وتعود الفنانة ياسمين عبد العزيز، ماراثون رمضان 2025، بمسلسل «وتقابل حبيب»، وبدأ فريق العمل خلال الأيام الماضية تصوير أولى مشاهد العمل، ويضم المسلسل في بطولته كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، حنان سليمان، رشوان توفيق، إيمان السيد، بدرية طلبة، منة عرفة.

مسلسل ناقص ضلع

وتشارك النجمة نيللي كريم، في رمضان 2025، بمسلسل «ناقص ضلع» بالتعاون مع الفنانة روبي، المسلسل مكون من 15 حلقة، وبدأ تصوير العمل خلال الأيام الماضية، وتعكف الشركة المنتجة والمخرج محمد شاكر خضير، لإنهاء إجراء عمليات الكاستنج الخاصة باختيار الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل.

مسلسل الغاوي

ويخرج الفنان أحمد مكي، من عباءة الأدوار الكوميدية هذا العام من خلال مسلسل «الغاوي»، الذي تدور أحداث العمل حول ماجد وزوجته حيث يعيشان في إطار الدراما الشعبية المليئة بالتحديات، ويتطرق المسلسل إلى مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، ممزوجة بأحداث مشوقة.

مسلسل مذكرات نشال

ويطل علينا الفنان أحمد أمين، في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «مذكرات نشال»، العمل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، ويشارك في البطولة عدد من النجوم منهم: صدقي صخر، ركين سعد، حاتم صلاح، وعبد الرحمن محمد، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به، والعمل من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل الحلانجي

كما يشارك الفنان محمد رجب، في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «الحلانجي» ويقدم خلاله شخصية نصاب، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته، عبير صبري، دانا حلبي، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، وميمي جمال، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله هذه الفترة، والعمل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين، ومن المقرر انطلاق تصويره قريبًا.

مسلسل المداح 5

أما الفنان حمادة هلال، فيعود خلال موسم رمضان 2025، بمسلسل «المداح 5، وانطلق تصوير العمل خلال الأيام الماضية، ويشارك في بطولة العمل كل من: حمادة هلال، غادة عادل، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، وحنان سليمان، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل ظلم المصطبة

وتشارك الفنانة ريهام عبد الغفور، في ماراثون رمضان 2025، بمسلسل «ظلم المصطبة» بالتعاون مع إياد نصار، وتدور قصة المسلسل، في إطار دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التي يُحكم بها في الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع في إطار اجتماعي مليء بالحكايات المشوقة.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويعود الفنان محمد هنيدي، للدراما بعد غياب دام 6 سنوات، في موسم مسلسلات رمضان 2025، يأتي مسلسل شهادة معاملة أطفال، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج وائل فرج، المعروف بإبداعه في تقديم الكوميديا والتشويق.

مسلسل الكابتن

ويشارك الفنان أكرم حسني، في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «الكابتن» وهو من إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري، حيث ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة.

مسلسل حكيم الباشا

كما يشارك الفنان مصطفى شعبان، الموسم الرمضاني 2025، بمسلسل «حكيم الباشا» والذي يظهر خلاله لأول مرة بتجربة الدراما الصعيدية، حيث تدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة.