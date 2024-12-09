مشاهير العرب - مي عمر لـ كلمتك: «إش إش» يناقش حياة الراقصـات.. وماجد المصري هيقدم أفضل أدواره في المسلسل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - نجمة متميزة، صنعت لنفسها قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال الأعمال التليفزيونية، وأصبحت واحدة من أهم نجمات الدراما المصرية التى ينتظر الجمهور أعمالها كل عام، وكانت شخصية «ولاء» في مسلسل (حكاية حياة ) مع الفنانة غادة عبد الرازق الظهور الأول لها كممثلة، ثم ظهرت في «كلام على ورق» مع الفنانة هيفاء وهبي، ثم مسلسل «حالة عشق» مع المخرج إبراهيم فخر، ثم زادت نجوميتها فى عام 2016 من خلال مسلسل «الأسطورة» مع محمد رمضان، وانطلقت بعد ذلك لتقدم العديد من الأعمال التليفزيونية المختلفة منها، «ريح المدام، آخر ديك فى مصر، تصبح على خير، ولد الغلابة، لؤلؤ، الفتوة، نعمة الأفوكاتو» وغيرها.

«الأسبـوع» التقت النجمة مي عمر فى حوار خاص، تحدثت خلاله عن كواليس مسلسلها الجديد «إش إش» التى تنافس به خلال موسم رمضان المقبل، والشخصية التى تقدمها للجمهور، وسر غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائي، وفيلمها الجديد «بضع ساعات فى يوم ما».

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- في البداية حدثينا عن مسلسلك الجديد «إش إش» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل؟

* سعيدة جدا بالمشاركة في هذا العمل الذي أعود به في سباق مسلسلات رمضان، وتحمست للمسلسل بسبب الموضوع المهم الذي يتناوله، إذ يتناول عالم الراقصات ويحاول الغوص في حياتهن، ففي السنوات الماضية على مستوى الدراما والسينما لم نناقش الموضوع باستفاضة، أما في مسلسل «إش إش» الأمر مختلف، حيث نسلط الضوء عليهن وندخل حياتهن ونرى كيف يعشن وما هي مشاكلهن وهذا ما نركز عليه خلال العمل.

- وما هى المفاجآت التى تقدمينها للجمهور خلال مسلسل «إش إش»؟

* نحن انتهينا من جزء كبير جدا من عملية المونتاج الخاصة بالمسلسل، وشاهدت عدة حلقات من العمل، وأعد الجمهور بعمل مختلف ينال إعجابهم، والمسلسل بالفعل جيد جدا.

- كيف كانت كواليس التصوير مع فريق العمل؟

* الكواليس كانت مميزة جدا بين كل فريق العمل في المسلسل، واتسمت الأمور بيننا بالود والمحبة، وجميع الممثلين كانوا مميزين وأدوا أدوارهم بإتقان، وماجد المصري يقدم في المسلسل دور من أجمل أدواره التي قدمها في حياته وسيحقق نجاحا كبيرا هذا العام في سباق مسلسلات رمضان.

- لماذا غابت مي عمر مؤخرا عن حضور فعاليات مهرجاني الجونة والقاهرة السينمائي؟

* غبت عن الفعاليات لأنني كنت مشغولة للغاية في تصوير مسلسل «إش إش»، والتصوير كان يستحوذ على أغلب وقتي، وكنا نصور المشاهد بشكل متواصل ولم نستطع أن نحصل على إجازة لذلك لم أتمكن من الحضور.

- كيف كان رد فعلك عندما انتهيتي من تصوير مشاهد المسلسل؟

* استمتعت جدا بالمسلسل وعلى الرغم من أنني كنت متعبة جدا في التصوير، لكنني حزنت عندما انتهينا من كافة المشاهد ولم أصدق أن تلك الشخصية لن تكون متواجدة في حياتي مرة أخرى.

- وما رسالتك لفريق عمل المسلسل بعد انتهاء تصويره؟

* شكرا من قلبي لكل حد شاركني هذه الرحلة، من الممثلين اللي كانوا أحلى عيلة وأحلى صحاب بجد، كنا عيلة واحدة، نضحك سوا، نتعب سوا، وندعم بعض طول الوقت، شكرًا لكل واحد فيكم، على كل لحظة ضحكنا فيها، وكل موقف وقفنا فيه جنب بعض، وجودكم خلّى التجربة أحلى.

- هل أنت من نوعية الفنانين الذين لا يحبون مشاهدة أنفسهم على الشاشة؟

* قديما كنت لا أحب مشاهدة نفسي على التليفزيون لكن منذ عدة سنوات تغير الأمر وأصبحت أشاهد نفسي في الأعمال، وبالعكس رؤية نفسك في أعمالك تعلمك أشياء كثيرة، حيث ترى ما فعلته من صواب وما الأخطاء التي ارتكبتها، وتُعرّف الفنان الايجابيات والسلبيات مما يساعده على تحسين نفسه بشكل كبير.

- ما ردك على الانتقادات التي طالت زوجك المخرج محمد سامي بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتعصب على أحد العاملين في مسلسل «إش إش»؟

* الفيديو لا يوجد به أي تجاوز من جانب محمد سامي، ومن الطبيعي أن أي شخص في عمله إذا فعل شخص آخر شيئا خطأ فيصيبه التعصب، وأي شخص يدير منظومة أو مكانا فالطبيعي أن يحافظ على إدارة هذا المكان.

- وماذا عن فليمك «بضع ساعات في يوم ما» المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الأيام القادمة؟

* أهم ما جذبني للفيلم أنه مأخوذ عن رواية أدبية للكاتب محمد صادق، وهو كاتب السيناريو والحوار ويدور في قالب تشويقي في عدة ساعات، وألعب خلاله شخصية جديدة ومختلفة ستكون إضافة لي، وعلامة في رصيدي الفني، والفيلم يجمعني بعدد مهم من الأسماء المميزة منهم أحمد السعدني وهشام ماجد وهنا الزاهد وهدى المفتي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام والإخراج لعثمان أبو لبن الذي سعدت جداً بالعمل معه.