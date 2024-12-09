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المطرب أحمد جمال يساهم في إنقاذ طفلين يحتاجون لزراعة قلب، ووالدتهما: عيالي بتضيع مني (فيديو) - أخبار كلمتك

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المطرب أحمد جمال يساهم في إنقاذ طفلين يحتاجون لزراعة قلب، ووالدتهما: عيالي بتضيع مني (فيديو) - أخبار كلمتك

المطرب أحمد جمال يساهم في إنقاذ طفلين يحتاجون لزراعة قلب، ووالدتهما: عيالي بتضيع مني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:09 صباحاً - حاول الفنان أحمد جمال أن يساهم في إنقاذ طفلين حالتهم خطيرة ويحتاجون إلى زراعة قلب حسب ما أكدت والدتهما. 

أحمد جمال يساعد سيدة تحاول إنقاذ أبنائها 

وقال أحمد جمال من خلال فيس بوك:" من شوية شفت استغاثة أم لطفلين حالتهما خطرة جدا ومحتاجين زرع قلب حسب وصفها لحالتهما. أتمنى من مؤسساتنا الخيرية أو معهد القلب أو مستشفى الدكتور  مجدي يعقوب النظر بعين الرحمة والعطف على الأم اللي محتاجة مساعدة لعل وعسى نكون سبب كلنا في شفاء أطفالها وربنا يجازيكم كل خير".

وخرجت سيدة في بث مباشر عبر فيس بوك وهي منهارة من البكاء وتطلب من الجميع يساعدها في الوصول إلي الدكتور مجدي يعقوب، نظرًا لحالة أبنائها الصعبة مشيرة إلى أنهم يحتاجون عملية زرع قلب، وردت:" عيالي بتضيع مني". 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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