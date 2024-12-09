مشاهير العرب - من قتل «ليلى»؟.. ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 31 لـ صبا مبارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:55 صباحاً - وتر حساس 31.. تصدر مسلسل وتر حساس الحلقة 31 التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شهدت الحلقة أحداث غامضة ومشوقة، وجريمة قتل أذهلت المشاهدين متسائلين عن القاتل.

مسلسل وتر حساس الحلقة 31

بدأ مسلسل وتر حساس الحلقة 31، بدخول أحد الجيران منزل مازن، ليجد ليلى، مستلقية على الأرض في غرفة النوم، رفقة صديقها عبد الرحمن، وتم الكشف عن مقتل ليلى في غرفة نومها وتعرض عبد الرحمن للاعتداء وكاد أن يلقى حتفه ولكن الشرطة تنجح في إنقاذه.

وعلمت أسرة «ليلى»، بوفاتها وسط صدمة كبيرة، وتلقت شقيقتها سلمى اتصال لإخبارها بالحادث، واستدعائها للتعرف على جثتها، وذهبت برفقة زوجها ووالدتها، فيما شعرت والدتها بالصدمة وفقدت الوعي وتم نقلها للمستشفى.

الحلقة 31 من مسلسل وتر حساس

واشتبهت النيابة، أن القتل كان بدافع السرقة، بعدما أثبت قرير الذي الشرعي أن وفاة ليلى نتجت عن اصطدام الرأس بشيء صلب، وفقدان بعض المنتقيات من المنزل.

مسلسل وتر حساس 31

وانتهت أحداث الحلقة 31 من مسلسل وتر حساس، بذهاب مازن إلى قسم الشرطة، والاعتراف على نفسه أثناء التحقيق معه، وقال إنه من قتل ليلى بسبب خيانتها له.

مسلسل وتر حساس

مسلسل «وتر حساس» بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.