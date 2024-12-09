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مشاهير العرب - قصة وأبطال مسلسل فقرة الساحر.. اعرف موعد عرضه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قصة وأبطال مسلسل فقرة الساحر.. اعرف موعد عرضه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قصة وأبطال مسلسل فقرة الساحر.. اعرف موعد عرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:31 صباحاً - تصدر مسلسل فقرة الساحر محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تحديد موعد عرضه.

مسلسل فقرة الساحر

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسلسل فقرة الساحر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد طرح مسلسل مسلسل فقرة الساحر

ومن المقرر طرح مسلسل «فقرة الساحر»، بطولة الثنائي طه دسوقي وأسماء جلال، بشكل حصري عبر منصة «يانجو بلاي» يوم 19 ديسمبر 2024.

ويشارك الثنائي طه دسوقي وأسماء جلال، بطولة مسلسل «فقرة الساحر» مع عدد من نجوم الفن أبرزهم: «علي قاسم، بسمة، ووليد فواز»، وآخرين من الفنانين.

أحداث مسلسل فقرة الساحر

وتدور أحداث مسلسل فقرة الساحر في إطار من المغامرة والأكشن والإثارة، حول حياة 3 أصدقاء مقربين لـ مي ومِكس وألفي الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء وتتصاعد الأحداث وتتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية، وهي أحداث مستوحاة من أحداث حقيقية.

مسلسل فقرة الساحر من تأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجانيني، وإخراج تامر محسن، ومن المقرر أن يتكون من 8 حلقات.

أسماء جلال وطه دسوقي في «فقرة الساحر»

آخر أعمال طه دسوقي

وينتظر طه دسوقي، عرض مسلسله «موضوع عائلي» الجزء الثالث، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وجاء الجزء الثالث من مسلسل «موضوع عائلي»، نتيجة النجاح الجماهيري الذي حققه من خلال أجزاءه السابقة التي دارت أحداثها حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الابنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددا من نجوم الفن أبرزهم ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، كذلك انضمت ياسمين وافي.

والمسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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