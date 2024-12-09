عبد الغنى السيد، حكايات معبود النساء وجلاد القلوب الذي بدأ حياته "أستورجي"! - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:57 صباحاً - عبد الغنى السيد ، المطرب الوسيم مطرب “وله ياوله ارحمنى يايا ياوله”، ممثل ومطرب مصرى، لقب بمعبود النساء وجلاد القلوب، وصاحب الصوت الرخيم، حتى إن مجلة الإثنين أجرت استفتاء لأحسن صوت أواخر الثلاثينات فاز فيه عبد الغنى السيد وحصل على المركز الأول بينما حصل عبد الوهاب على المركز الثانى،لقبته مجلة آخر ساعة " أشيك مطرب بمصر، رحل فى مثل هذا اليوم 9 ديسمبر عام 1962.



ولد المطرب عبد الغنى السيد محمد سرور الشهير بـ عبد الغنى السيد عام 1908، عاش طفولة معذبة قاسية مع زوجة أبيه، لم ينل اى قسط من التعليم بل تدرج فى بعض المهن، بدأ حياته وهو في الثالثة عشرة عامل تلميع الموبيليا في محال على خليل للموبيليا بأجر يومى ٦٠ قرشا ولفتت وسامته وصوته الجميل أحد زبائن المحل وهو الموسيقار زكى مراد ـ والد الفنانة ليلى مراد ـ وفى منزله غنى عبد الغنى السيد فأعجب بصوته وبدأ يصطحبه إلى الملحنين والمؤلفين وأصحاب المسارح وأولهم مسرح منيرة المهدية،

عمل استورجيا فى البداية

وفى ذلك الوقت أحب عبد الغنى السيد فتاة أرستقراطية ابنة وزير المعارف وقتها لكنها تركته لأنه استورجي. ترك مهنته واحترف الغناء وظل يبحث عن فرصته إلى أن التقى بالموسيقار رياض السنباطى وكان في بدايته ليوقع معه عقد إنشاء شركة بيضافون التي أصبحت أكبر شركة أسطوانات في مصر، وكانت أول اسطوانة بصوته يشدو فيها أغنية (نسيتى حبى بعد اللى كان) التى حققت له شهرة كبيرة،

رفض لحن صافينى مرة



وعندما ذاع صيته عرض الملحن محمد الموجى على عبد الغنى السيد أغنية "صافينى مرة " فرفضها بحجة أنه كبير ولا يمكنه الغناء لملحن ناشئ ليغنيها بعد ذلك عبد الحليم حافظ وتكون سبب شهرته.

عبد الحليم والموجى وفوزى مع عبد الغنى السيد

انضم عبد الغنى السيد إلى الإذاعة عام 1934 فكان أول مطرب يغنى في الإذاعة المصرية عند افتتاحها، وأطلقت عليه الصحافة سلسلة من الألقاب لازمته طوال حياته مثل: جلاد قلوب الفتيات، البلبل الباكى. من أشهر أغانيه: على الحلوة والمرة والبيض الأمارة.

عبد الغنى السيد فى أحد أفلامه



اتجه عبد الغنى السيد إلى السينما،من خلال 16 فيلما بدأها بفيلم "وراء الستار" عام 1937، أعقبها دور اكبر فى فيلم " شارع محمد على " وغنى فيه "وله ياوله ارحمنى ياوله " التي أصبحت تيمة في كل الأفراح والحفلات ولكن هاجمته صحافة الباشاوات لولع بناتهم به، لتتوالى أعماله بعدها ومن أبرزها: ليالى الأنس، ضحيت غرامى، البيت الكبير، بنت العمدة، أسرار الناس، سفير جهنم، شئ من لا شئ، بعد الستار، المرأة كل شئ، حتى كان آخر أفلامه كيلو 99 عام 1956.



من أشهر اغانى المطرب عبد الغنى السيد: أنا وحدى ياليل سهران، بحبك مهما أشوف منك، ليه ياجميل ياللى بعادك طال، جبال الكحل، الحلو شاورلى بمنديله، يابايع الصبر، آه من العيون، سبحان اللى صور، أنا وانت والهوى ، الحب حلم جميل، كفاية البعد يا انسان العصارى، لا دمع كفى وطفى النار، إيه فكر الحلو بيا، وحشتنى عينيه، العشرة صعبانة عليا.

طلاق بأمر من الملك فاروق



أحب عبدالغني السيد ابنة أحد الوزراء في عهد الملك فاروق، وبعدها تزوجا في حفل عائلي بسيط، وبعد أسبوع فقط، أصدر الملك فاروق قرارا بتطليقه من زوجته، اعتراضا على زواج "مغنواتي" من ابنة الباشاوات، وحتى لا يتجرأ أحد من البسطاء على الزواج من أبناء الأثرياء، وتم الطلاق رغما عنه، وكره "السيد" الملك فاروق لهذا السبب، خاصة أن إصدار أمر ملكي كان يجب تنفيذه، واضطر لتطليق زوجته رغم حبه الشديد لها.

تحية كاريوكا مع عبد الغنى السيد

كان عبد الغنى السيد صديقا لمعظم الفنانين منهم: محمد عبد الوهاب ومحمد قنديل ومحمد فوزى، وفي يوم دعته الراقصة تحية كاريوكا فى الفجر للحضور الى بيتها لتطليقها من المخرج فايز حلاوة، وبسرعة اردى ملابسه ونزل من أجل أن يصلح بينهما، ولكن كاريوكا كانت سليطة اللسان، كذلك الحال بالنسبة لزوجها فايز حلاوة، وصمم الطرفان على الطلاق، ودار السب والصوت العالى بينهما إلى أن سقط المطرب عبد الغنى السيد مغشيا عليه،وعلى الفور تم نقله لمستشفى العجوزة، بعدما تعرض لانسداد في الشريان التاجي، ولم تجد مستشفى العجوزة أسطوانة أكسجين لإسعافه، مما أدى لوفاته بعد 6 ساعات فقط فى مثل هذا اليوم عام 1956.



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