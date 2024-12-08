كرهتونا في الشغلانة، الملحن إسلام زكي يكشف عن موقف غريب حدث له مع مطربة شهيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:35 مساءً - كشف الملحن الشاب إسلام زكي، عن موقف غريب حدث له مع إحدى المطربات، والذي تسبب له في حالة من الغضب.

حيث كشف إسلام عن تجاهل إحدى المطربات له، بالرغم من محاولته العمل معها، وتقديمه عددا من الألحان التي أعجبتها.

أزمة إسلام زكي

وكتب إسلام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا مطولا قال فيه: "احترمت رغبتك إنك مش عايزة تيجي عندي الاستوديو تسمعي عشان المشوار فقولت مفيش مشكلة وحضرتلك أغنيات، وعشان بحبك روحتلك آخر الدنيا برغبة من صديق مشترك حابب يخدمك وقعدنا وسمعنا واخترتي ٣ أغاني وطلبتي أبعتهملك تجربي الطبقة على صوتك اللي أنا كنت شايف إنه هيبقي إضافة للأغاني ونشوف هنبدأ ننفذ إزاي وإمتي ومعانا أرقام بعض".

وأضاف: "وقبل ما أمشي اتأكدت إن الأغاني معاكي على الواتس آب عشان تسمعيهم براحتك، ليه أفضل شهرين أو أكتر بحاول أعرف مصير الأغاني إيه، وحضرتك مش بتردي عليا تماما وبتنفذي أغاني مع ناس تانية بتتواصلي معاهم وبتتكلموا أكيد، هل أنتو بتحاسبوني على احترامي ليكو طيب؟!، هل أنا طيب أستحق المعاملة دي رغم إني بلغت الصديق المشترك اللي بينا إني مش هيفرق معايا حتى الأجر المهم نقدم حاجة محترمة، كرهتو الواحد في الحاجة اللي بيحبها".

أعمال إسلام زكي

ولم يذكر إسلام زكي اسم المطربة، واكتفى فقط بالموقف الذي حدث معه، حتى لا يتسبب في حرج لتلك المطربة.

يذكر أن الملحن إسلام زكي قدم العديد من الألحان الشهيرة وتعاون مع عدد من المطربين من بينهم تامر حسني وهيفاء وهبي ورنا سماحة ومينا عطا وآخرين.

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