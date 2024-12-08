مشاهير العرب - تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - تطل الفنانة هنا الزاهد على جمهورها خلال موسم مسلسلات الأوف سيزون بمسلسل «إقامة جبرية»، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

وتلعب الزاهد، خلال أحداث مسلسل «إقامة جبرية»، دور صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتابع الأحداث وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

يضم مسلسل إقامة جبرية بجانب هنا الزاهد كوكبة من النجوم أبرزهم «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، وأخرين من نجوم الفن، والعمل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

آخر أعمال هنا الزاهد

تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلم ري ستارت، بطولة الفنان تامر حسني، ويسجل العمل التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

أبطال فيلم ري ستارت

ويضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.