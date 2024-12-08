الدوري الإسباني، إشبيلية يتقدم 1/2 على أتليتكو مدريد بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، إشبيلية يتقدم 1/2 على أتليتكو مدريد بالشوط الأول - أخبار كلمتك

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟ - أخبار كلمتك

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟ - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس وزراء النرويج - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس وزراء النرويج - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025 - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025 - أخبار كلمتك

المصري يتعادل مع بلاك بولز 1-1 ويتقاسم صدارة المجموعة مع الزمالك بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

المصري يتعادل مع بلاك بولز 1-1 ويتقاسم صدارة المجموعة مع الزمالك بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - برفقة أمير المصري ومحمد فراج.. نور النبوي يؤدي مناسك العمرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - برفقة أمير المصري ومحمد فراج.. نور النبوي يؤدي مناسك العمرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - المقاومة الفلسطينية توقع قوة للاحتلال شرق رفح بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - المقاومة الفلسطينية توقع قوة للاحتلال شرق رفح بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء النرويجي يؤكد اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء النرويجي يؤكد اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: التاريخ يحكم على فترة الرئيس مبارك - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: التاريخ يحكم على فترة الرئيس مبارك - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - برفقة أمير المصري ومحمد فراج.. نور النبوي يؤدي مناسك العمرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - برفقة أمير المصري ومحمد فراج.. نور النبوي يؤدي مناسك العمرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - برفقة أمير المصري ومحمد فراج.. نور النبوي يؤدي مناسك العمرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - حرص الفنان نور النبوي على تأدية مناسك العمرة، وذلك بعد ما حقق نجاحا بالوسط الفني خلال أعماله الفنية التي عرضت مؤخرا منها فيلم «الحريفة 2.

ونشر النبوي عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور له من أمام الكعبة وعلق عليهم قائلا: «ربنا يديمها نعمة الحمد لله»، ولقد كان برفقته كل من الفنان محمد فراج والفنان أمير المصري.

نور النبوي

تفاصيل فيلم الحريفة 2

استكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

ودارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم الحريفة 2

شارك في فيلم الحريفة 2 عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

آخر أعمال نور النبوي

ومؤخرا عرض للفنان نور النبوي مسلسل 6 شهور، وذلك عبر منصة شاهد الرقمية.

وشارك «النبوي» البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة.

اقرأ أيضاً
فيفي عبده تنعى زوج الفنانة بدرية طلبة

«كوميديا سوداء ورومانسية».. المنتج محمد حفظي يعلن عن الأعمال السينمائية في 2025

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ملك زاهر تتعاقد على سيد الناس.. وتبدأ تصور دورها في هذا الموعد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق