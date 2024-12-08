مشاهير العرب - برفقة أمير المصري ومحمد فراج.. نور النبوي يؤدي مناسك العمرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - حرص الفنان نور النبوي على تأدية مناسك العمرة، وذلك بعد ما حقق نجاحا بالوسط الفني خلال أعماله الفنية التي عرضت مؤخرا منها فيلم «الحريفة 2.

ونشر النبوي عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور له من أمام الكعبة وعلق عليهم قائلا: «ربنا يديمها نعمة الحمد لله»، ولقد كان برفقته كل من الفنان محمد فراج والفنان أمير المصري.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

استكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

ودارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم الحريفة 2

شارك في فيلم الحريفة 2 عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

آخر أعمال نور النبوي

ومؤخرا عرض للفنان نور النبوي مسلسل 6 شهور، وذلك عبر منصة شاهد الرقمية.

وشارك «النبوي» البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة.