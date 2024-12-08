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هبة السويدي ونعيم مؤمن في معكم منى الشاذلي الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

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هبة السويدي ونعيم مؤمن في معكم منى الشاذلي الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

هبة السويدي ونعيم مؤمن في معكم منى الشاذلي الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:45 مساءً - في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء الأربعاء المقبل 11 ديسمبر على قناة ON، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الدكتورة هبة السويدي، مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء "مؤسسة أهل مصر"، وبروفيسور نعيم مؤمن، رئيس المجلس الطبي بمستشفى أهل مصر، في حوار مميز حول موضوعات طبية وإنسانية هامة.

تستعرض هبة السويدي في الحلقة الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة لتوفير الرعاية الطبية لمرضى الحروق، من خلال مستشفى "أهل مصر" الذي يتسع لـ 200 سرير موزعة على 6 طوابق، وتحتوي على عيادات متعددة التخصصات لعلاج الحروق. كما تتحدث عن السعي لتحسين معدلات النجاة من الحروق من 30% إلى 80%.

 

وتشير السويدي إلى أن الإصابات التي تصل إلى المستشفى بسبب الحروق تتراوح بين الدرجة الثانية والثالثة، بسبب الحروق الناتجة عن الزيت المغلي أو المياه المغلية.

 

كما تذكر أن الحروق تعد السبب الثالث للوفيات في مصر، قبل أن تُشير إلى الدور الكبير لمهبط الطائرات بمجرد الانتهاء من تراخيصه، حيث سيساهم في نقل المصابين من مختلف المحافظات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

 

نعيم مؤمن

 

من جانبه، يتحدث بروفيسور نعيم مؤمن عن أهمية التدخل الطبي في أول 6 ساعات بعد الإصابة، حيث يساهم بشكل كبير في تقليل المضاعفات والوفاة.

 

وفي فقرة لاحقة، يحل الفنان إبراهيم بلال، النحات الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ضيفًا في البرنامج ليكشف عن تجربته في النحت على سنون أقلام الرصاص.

 

يتحدث إبراهيم عن منحوتة "العشاء الأخير" التي دخل بها الموسوعة، ويستعرض التحديات التي واجهته في نحت تماثيل صغيرة جدًا مثل تمثالي الملكة نفرتيتي وتوت عنخ آمون.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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