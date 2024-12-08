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مشاهير العرب - بمناسبة ذكرى تأسيس فرقة «المصريين».. هاني شنودة يحضر مفاجأة للجمهور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بمناسبة ذكرى تأسيس فرقة «المصريين».. هاني شنودة يحضر مفاجأة للجمهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمناسبة ذكرى تأسيس فرقة «المصريين».. هاني شنودة يحضر مفاجأة للجمهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - استعاد الموسيقار هاني شنودة ذكرياته مع فرقة «المصريين»، تزامنا مع حلول ذكرى تأسيسها وذلك من خلال مشاركة متابعيه وجمهوره مجموعة من الصور.

وعلق شنودة الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلا: «في نفس اليوم ده من سنة 1977، بدأت رحلة موسيقية غيرت حياتنا للأبد.. من 47 سنة بالضبط».

وتابع: «احنا بنحتفل تقريبًا بخمس عقود من الصداقة والإبداع وروح الموسيقى إللي مش هتموت أبدًا، بنشارك معاكم شوية صور وذكريات للمصريين مع المصريين».

وكشف هاني شنودة عن تحضيره لمفاجأة بمناسبة ذكرى تأسيس فرقة «المصريين» قائلا: «حاجة لذيذة جدا بالمناسبة ديه بنحضرلها وهنعلن عنها اليومين الجايين، تفتكروا ايه؟.

وفي وقت سابق كشف الموسيقار هاني شنودة، عن اعتزاله لـ أسرته للتفرغ للعمل، موضحا أنه بالوقت الحالي يعيش في منزله بمفرده مع البيانو الخاص به.

وقال شنودة خلال لقائه مع الإعلامي محمود القصاص، مقدم برنامج راقي، المذاع عبر قناة «TeN»، إنه منذ أن أتم عامه الـ60 اتفق مع زوجته أن تذهب لتعيش مع ابنتهما، لأنها كانت أنجبت حديثًا أيضًا، وأخبرها أن تتركه بمفرده.

وأضاف: «طالبتها بأن تتركني أستقر في المنزل بمفردي مع البيانو والموسيقى، لأن في هذا العمر لم يعد هناك حاجة ممكن أقدمها لأي حد وأعتقد بأن وجود أي حد في حياتي من الممكن أن يعطلني أو يزعجني».

أما عن سبب اختفائه خلال الفترة الماضية، قال الموسيقار هاني شنودة: «أنا لا أبحث عن أحد لكن بلاقي ناس مطربين شباب يأتو إلى، فأعمل معاهم أغاني وموسيقى وبعد كده يبقوا نجوم، ولو الناس حست إني اختفيت فيبقى مفيش حد جالي»، مضيفا أنه بمجرد أن يأتيه أي أحد ليعمل معه فيعتبر هذا الأمر نصف النجاح، ولكن إذا فكر أن يذهب هو إلى أحد ليعمل فيعتبر هذا نصف الفشل.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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