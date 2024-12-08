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ليلى علوي تروج لمسرحيتها الجديدة "مشيرة الخطيرة " - أخبار كلمتك

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ليلى علوي تروج لمسرحيتها الجديدة "مشيرة الخطيرة " - أخبار كلمتك

ليلى علوي تروج لمسرحيتها الجديدة "مشيرة الخطيرة " - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:13 مساءً - روجت الفنانة ليلى علوى لمسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم “ مشيرة الخطيرة”. 

حيث نشرت عبر صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوستر المسرحية وعلقت عليه قائلة: “ انتظروا مسرحيتي الجديدة مع بيومي فؤاد ”مشيرة الخطيرة" واللي هتعرض يوم 18 ديسمبر على مسرح محمد العلي بالرياض"

 

ويشارك في بطولة المسرحية سليمان عيد وإيمان السيد ونور إيهاب وإبرام سمير وعدد آخر من الفنانين الشباب

 

فيلم المستريحة

 

قررت الشركة المنتجة طرح  فيلم “المستريحة” الذى تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوى بدور العرض السينمائية يوم 1 يناير 2025، ليكون أول الأفلام التي يتم طرحها بداية العام.
 

وتلعب خلاله  ليلى علوي شخصية نصابة تسمي "شاهيناز المرعشلي" التي تقوم بأعمال نصب كبيرة وتهرب خارج البلاد، وتقرر العودة لمصر مرة أخرى لتقوم بأكبر عملية نصب في تاريخها، ولكنها تكتشف أن أحد الأشخاص قام بالنصب عليها ويجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.
 

 

 


تفاصيل فيلم المستريحة 

تدور أحداث فيلم المستريحة في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب ليلى علوي، عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل.

بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم: مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة عند طرحه.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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