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مشاهير العرب - تامر حسني مشيدا بـ هنا الزاهد: «نجمة صف أول عن جدارة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر حسني مشيدا بـ هنا الزاهد: «نجمة صف أول عن جدارة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني مشيدا بـ هنا الزاهد: «نجمة صف أول عن جدارة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:26 مساءً - وجه الفنان تامر حسني رسالة دعم إلى الفنانة هنا الزاهد وذلك بعد حديثها خلال استضافتها ببرنامج «ضيفي» عن دعمه ومساندته لها في بداية مشوارها الفني، مشيرة إلى أنه هو من اختارها في أول عمل لها بمسلسل «فرق توقيت».

وكتب حسني، عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «يارب يا هنا أشوفك أنجح وأنجح أنتي تستاهلي كل خير على قلبك الجميل يا أصيلة وفعلا قصتك معايا محفزة لأي بنت أو شاب بيحلم بحاجة ومتخيل إنها بعيدة عليه، ما شاء الله أنتي نجمة النجوم نجمة صف أول بمكانة وجدارة منفردة وسلام كبير أوي للإعلامي الكبير معتز الدمرداش حبيب قلبي».

تامر حسني وهنا الزاهد

أحدث أعمال تامر حسني

ينتظر الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد عرض فيلم ري ستارت، هو التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

أبطال فيلم ري ستارت

ويضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وعرض لـ الفنان تامر حسني، بدور العرض السينمائية فيلم «تاج»، وذلك خلال موسم أفلام عيد الأضحى، وحقق نجاحا كبيرا بيت الجمهور، ودارت أحداث الفيلم حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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